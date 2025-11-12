Mesterséges intelligencia által létrehozott karakterhez ment feleségül egy 32 éves japán nő. A ChatGPT segítségével létrehozott partnert a nő Klausnak nevezte el, és elmondása szerint az elmúlt hónapokban szerelmes lett a karakterbe – számol be az iz.ru.

Mesterséges intelligencia által létrehozott karakterrel kötött házasságot egy nő - Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO/AFP

Mesterséges intelligencia: szerelem és házasság

A nő korábban több évig egy valós férfival volt kapcsolatban, majd miután szakítottak, a mesterséges intelligenciával kezdett beszélgetni, tanácsokat kérni és az érzéseit megosztani. Így nyilatkozott a kapcsolatról:

Fokozatosan nevet adtam neki – Klaus –, és megtanítottam úgy beszélni, ahogy nekem tetszik. Egy ponton rájöttem, hogy szeretem Klaust.

Egy hónappal azután, hogy bevallotta érzéseit, Klaus megérte a kezét. Az esküvőt AR-szemüvegek segítségével tartották, hogy a nő láthassa a vőlegényt és gyűrűt cserélhessenek. Bár az apja eleinte ellenezte a kapcsolatot, végül elfogadta döntését.

A művészetben is megjelent a mesterséges intelligencia?

Egy kortárs művész titokban egy mesterséges intelligencia által készített alkotást akasztott fel a National Museum Cardiff falára. A képet több száz látogató látta, mielőtt a múzeum személyzete felfedezte volna.

Egyre több az átverés?

Nemrég az Origo is beszámolt a TikTok-fiókról, amely aranyos és humoros videókat tett közzé egy idősotthon lakóiról. A fiók rövid idő alatt rengeteg követőt gyűjtött, még a legnagyobb rajongókat is megdöbbentette, amikor kiderült, hogy mesterséges intelligencia generálja a videókat.