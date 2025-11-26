Jönnek az AI-előadók? A világhírű kiadó lépett, minden megváltozhat

A Warner Music Group megegyezett a Suno nevű technológiai céggel, és közösen egy új projekten dolgoznak, amelynek középpontjában a mesterséges intelligencia áll. A megegyezés egy évvel azután született, hogy a Warner még bíróságon támadta meg a Sunót – írja a BBC.

A Warner és a Suno megállapodása új fejezetet nyit, ahol a mesterséges intelligencia formálhatja a zene jövőjét és az előadók jogainak védelmét.

A megállapodás lényege, hogy a Suno felhasználói mesterséges intelligencia segítségével olyan zenéket készíthetnek, amelyekben szerepelhet az előadók hangja, neve és arculata – de csak akkor, ha az adott művész ehhez önként hozzájárul.

A Suno jelenleg 100 millió embert ér el, és olyan rendszert kínál, amely néhány leírás alapján teljes dalokat hoz létre.

A cég 2026-ban új, fizetős modellt vezet be, amelyben a letöltésekért fizetni kell, de az ingyenes verzióban a zenék továbbra is hallgathatók és megoszthatók.

Új korszakot nyithat a mesterséges intelligencia

A Warner szerint ez az együttműködés új korszakot nyit a zenében: az AI lehetőséget ad a kreatív kísérletezésre, miközben biztosítja, hogy az alkotók kontrollt és anyagi kompenzációt kapjanak. A partnerséggel egyúttal lezárult a korábbi per is, amelyben több nagy kiadó azt állította, hogy az AI-platformok meglévő dalokat másoltak le.

Mi a különbség a SEO, GEO és AIO között?

A digitális keresési környezet néhány év alatt teljesen átalakult: a klasszikus keresőmotorok mellett ma már generatív MI-alapú válaszmotorok is meghatározzák, hogy egy márka, vállalkozás vagy tartalom hogyan jut el a felhasználókhoz. Ez a változás számos új fogalmat hozott magával, köztük a GEO-t és az AIO-t, amelyek sokak számára még mindig összemosódnak vagy nehezen értelmezhetők.

Félelmetes dolog derült ki az MI-ről

A pszichológia szerint az érzelem gyors, adaptív válasz, amely befolyásolja a figyelmet, a döntést és a cselekvést. Paul Ekman klasszikus modellje szerint hat alapérzelem létezik: boldogság, szomorúság, félelem, undor, düh és meglepetés. Ezek az univerzális kifejezések az arcon, a hangban és a testtartásban is megjelennek, így mérhető jeleket adnak a kutatóknak és a mesterséges intelligencia számára egyaránt.