A Walk my Walk című szám kevesebb mint egy hónap alatt több mint 3 millió lejátszást ért el a Spotify-on, és az első helyre repült a Billboard Country Digital Song Sales listáján. A Billboard maga is elismerte, hogy Breaking Rust egy nem létező, mesterséges intelligencia által létrehozott előadó, és azt is hozzátették: az utóbbi hónapokban legalább hat MI-projekt jutott fel valamelyik toplistára – hívta fel a figyelmet az ABC.

Ledöbbent a zeneipar, első ízben állt a slágerlista élére egy mesterséges intelligencia átal generált szám

Fotó: Shutterstock

A zeneiparban dolgozók közül sokan pánikolnak.

Ez egy kísérlet arra, hogy meddig mehet el a mesterséges intelligencia a művészetben

– mondta Kelley L. Carter, az ABC News szórakoztatóipari riportere. Szerinte, ha a kiadók rájönnek, hogy az MI-előadók nem kérnek fizetést, pihenőt vagy menedzsmentet, az emberi zenészek komoly bajba kerülhetnek.

A hallgatók megosztottak a mesterséges intelligencia által generált számon

A TikTokon több száz videó született a dalról: egyesek elképedtek a hangzás minőségén, mások megijedtek, hogy a zeneipar már nem is az emberekről szól.



Ez már nem művészet, hanem programozás

– írta egy kommentelő, míg mások szerint „ha jól szól, kit érdekel, ki énekli?”

Az ABC News megpróbálta elérni a Breaking Rust névre hallgató alkotót, de nem kapott választ – talán nem is kaphatott, hiszen a dal mögött nem ember, hanem algoritmus áll.

A Walk my Walk sikere mérföldkő a zeneipar történetében, de sokan attól tartanak, hogy a következő nagy slágerhez már egyáltalán nem lesz köze az embernek. A mesterséges intelligencia nem alszik, nem hibázik, és nem kér jogdíjat. De vajon képes-e érezni?

