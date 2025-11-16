Teljes sokk: meghalt a fiatal influenszer

A brazil születésnapi ünneplés súlyos tragédiába torkollott, amelyet a hatóságok szerint metanolmérgezés okozhatott. A 26 éves közösségimédia-sztár, Yasmim Ângela Feitosa de Souza halála sokkolta követőit és a helyi közösséget, miután a születésnapi bulin házi készítésű whiskyt fogyasztottak - írja a Mirror.

A nem ellenőrzött alkohol fogyasztása akár súlyos metanolmérgezést is okozhat

Fotó: Gin Market Budapest / Press

Mi okozta a fiatal influenszer metanolmérgezését?

A fiatal nő és vendégei egy São Bento do Una környéki faluból vásárolt, házilag készített whiskyt ittak a hétfő esti ünneplés során. A beszámolók szerint másfél liter fogyott el az üvegből. Bár barátja másnap rosszul ébredt, az influenszer napközben még jókedvű volt, ám estére hirtelen rosszullét lépett fel, és már nem tudták megmenteni az életét. A maradék italt a hatóságok lefoglalták és laborvizsgálatra küldték.

Milyen tünetek utalnak metanolmérgezésre?

A szakértők szerint a metanol súlyos méreg, amely gyakran hamisított italokban fordul elő. A tünetek közé tartozhat a szédülés, hányinger, hasi fájdalom, látászavarok, gyengeség, majd súlyos esetben tudatzavar, görcsök és akár teljes vakság is. A brazil hatóságok szerint a két másik vendég – Yasmim Ângela Feitosa de Souza barátja és egy ismerős – is kórházba került hasonló tünetekkel.

A fiatal influenszer temetését már megtartották Petrolinában, miközben a rendőrségi vizsgálat továbbra is zajlik annak kiderítésére, pontosan hogyan került metanol a palackba.

