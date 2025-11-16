Megváltoztatja a világtörténelmet egy rejtélyes kínai felfedezés

Kínában, Guangdong tartomány földje alatt egy hihetetlenül jól megőrzött, 900 méter átmérőjű kráter rejtőzik – a tudósok szerint ezt egy nagy energiájú meteor becsapódása okozta, nagyjából 11 700 évvel ezelőtt.

A mai Kína területén csapódott be 11 700 éve az a meteor, amely 900 méter átmérőjű krátert csinált

Fotó: Shutterstock

A krátert körülvevő kvarcok bizonyítják: nem egy hétköznapi eseményről volt, van szó.

A felfedezés különösen izgalmas, mert az ütközés a holocén korban történt, vagyis geológiai értelemben a közeli múltban.

Ilyen nagy, fiatal kráter eddig ismeretlen volt, és most lehetőség nyílik arra, hogy újraértékeljük a Föld ütődéstörténetét, valamint a kis égitestek bolygónkra gyakorolt hatását – írja a Science Daily.

Feltérképezik a meteor hatását

Ming Chen, a kutatócsoport tagja szerint a kráter a Föld egyik titkos történelmi feljegyzése, amely a múlt eseményeit meséli el azoknak, akik tudják, hol keressék.

A kutatók most azt tervezik, hogy a terület további vizsgálatával pontosan feltérképezik a meteor hatását a környezetre és a földtörténeti események láncolatára.

Bár a meteoritok becsapódása nem mindennapi látvány, a most felfedezett Jinlin-kráter arra emlékeztetnek minket, hogy bolygónk folyamatosan változik, és az univerzum sosem hagyja abba a meglepetéseket.

A nyáron érdemes volt az eget kémlelni: 100 hullócsillag volt látható óránként Budapest felett. Augusztus 12-én hajnalban tetőzött az év egyik leglátványosabb égi jelensége, a Perseidák csillaghullása.