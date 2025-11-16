Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
meteor

Megváltoztatja a világtörténelmet egy rejtélyes kínai felfedezés

6 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Föld még mindig rejteget titkokat: Kínában egy hatalmas, eddig ismeretlen meteoritkrátert fedeztek fel, amely az elmúlt 11 ezer év egyik legnagyobb csapása lehetett. Ez a föld alól előbukkant lyuk nem csak geológiai ritkaság, de új kérdéseket vet fel arról, hogyan formálódott bolygónk közelmúltja a meteorok miatt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
meteorkráterKínaGuangdong

Kínában, Guangdong tartomány földje alatt egy hihetetlenül jól megőrzött, 900 méter átmérőjű kráter rejtőzik – a tudósok szerint ezt egy nagy energiájú meteor becsapódása okozta, nagyjából 11 700 évvel ezelőtt.

meteorit tűzgömb hullócsillag égbolt űr
A mai Kína területén csapódott be 11 700 éve az a meteor, amely 900 méter átmérőjű krátert csinált
Fotó: Shutterstock 

A krátert körülvevő kvarcok bizonyítják: nem egy hétköznapi eseményről volt, van szó. 

A felfedezés különösen izgalmas, mert az ütközés a holocén korban történt, vagyis geológiai értelemben a közeli múltban. 

Ilyen nagy, fiatal kráter eddig ismeretlen volt, és most lehetőség nyílik arra, hogy újraértékeljük a Föld ütődéstörténetét, valamint a kis égitestek bolygónkra gyakorolt hatását – írja a Science Daily.

Feltérképezik a meteor hatását

Ming Chen, a kutatócsoport tagja szerint a kráter a Föld egyik titkos történelmi feljegyzése, amely a múlt eseményeit meséli el azoknak, akik tudják, hol keressék. 

A kutatók most azt tervezik, hogy a terület további vizsgálatával pontosan feltérképezik a meteor hatását a környezetre és a földtörténeti események láncolatára. 

Bár a meteoritok becsapódása nem mindennapi látvány, a most felfedezett Jinlin-kráter arra emlékeztetnek minket, hogy bolygónk folyamatosan változik, és az univerzum sosem hagyja abba a meglepetéseket.

A nyáron érdemes volt az eget kémlelni: 100 hullócsillag volt látható óránként Budapest felett. Augusztus 12-én hajnalban tetőzött az év egyik leglátványosabb égi jelensége, a Perseidák csillaghullása. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!