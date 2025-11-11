Felkavaró: fényesen izzó, égből érkező objektum okozott pánikot

Hírlevél

Moszkva felett még csak villanást láttak, Jaroszlavl megyében viszont már a tetőn landolt a tűzgolyó. Egy brejtyovói ház tetejét teljesen átszakította a meteor, amelynek darabjait most kutatók vizsgálják.
Egy Brejtyovo nevű településen, Jaroszlavl megyében becsapódott egy meteor, amelyet korábban Moszkva és más orosz régiók felett is észleltek – írja a Mash Telegram-csatorna.

meteor
Meteor az éjszakai égbolton
Fotó: Nazarii_Neshcherenskyi / Shutterstock

Meteor – tudósok vizsgálják az égi látogatót

A bejegyzéshez mellékelt fotón jól látható, ahogy az égi test átszakította egy családi ház tetejét.

Mostantól a meteor a településről kapja a nevét – ez szokásos eljárás, ha a Földön felfedeznek egy új ‘égi vendéget’

 – olvasható a posztban.

Azt nem közölték, tartózkodott-e bárki az épületben a becsapódás idején, sérültekről eddig nem érkezett jelentés.

A Mash információi szerint összesen mintegy 30 darab, egyenként 200 grammos meteoritdarabot találtak.

Korábban az Orosz Tudományos Akadémia Vernadszkij Geokémiai és Analitikai Kémiai Intézetének sajtószolgálata közölte, hogy megtalálták az október 27-én Tver és Novgorod megyék felett rögzített meteor első töredékeit.

A leleteket további vizsgálatra átadták az Orosz Tudományos Akadémia Meteoritikai és Kozmokémiai Laboratóriumának, a Világtörténeti Múzeumnak (Dedovszk), valamint az Urali Szövetségi Egyetemnek (Jekatyerinburg).

A hónap végén a Moszkva felett észlelt égitest több darabja a Tver és Novgorod megyei vidéken hullott le.

Nem sokkal korábban az Altaj felett is megfigyeltek egy azonosítatlan repülő objektumot.

 

