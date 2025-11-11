Elaludt a metróvezető, majd jött a teljes káosz – videó

Egy sokkoló felvétel járta be az internetet, amelyen egy San Franciscó-i metrószerelvényen a mozdonyvezető elalszik szolgálat közben. A vonat eközben több mint 80 km/órás sebességgel száguld, az utasok között pedig kitör a pánik – számol be a New York Post.

A metróvezető elaludt, elszabadult a vonat

A felvételen jól látszik, ahogy a metróvezető mozdulatlanul ül a vezetőfülkében, miközben a zsúfolt szerelvény hirtelen gyorsulni kezd egy kanyarban. Egy autó épphogy ki tudott térni előle, hajszálon múlott a baleset. Az erős ívben vett forduló az utasokat az egyik oldalra lökte; többen a földre estek – A rázkódás végül felébresztette a vezetőt, aki sietve fékezett, és megállította a vonatot. Ezután felállt, és próbálta megnyugtatni az utasokat:

Sajnálom, nyugalom, nem ütköztünk.

A San Francisco Municipal Transportation Agency (SFMTA) vizsgálata szerint sem a vonattal, sem a pályával nem volt probléma, az incidens oka „fáradtságból eredő emberi hiba” volt. Az ügynökség azonnal felfüggesztette a vezetőt, és belső vizsgálatot indított.

