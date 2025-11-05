Egy részeg férfi megpróbálta megcsókolni az elnököt – videó!

A mexikói elnök, Claudia Sheinbaum kedden Mexikóváros történelmi belvárosában sétált, ahol szokás szerint közvetlenül beszélgetett az állampolgárokkal. Az egyik pillanatban azonban egy férfi, aki a felvételek szerint ittasnak tűnt, odalépett hozzá, és megérintette – tájékoztat az AP News.

A mexikói elnököt egy ittas férfi próbálta megközelíteni az utcán

Fotó: EYEPIX / NurPhoto

Megpróbálták megcsókolni Claudia Sheinbaum mexikói elnököt?

Az említett videón úgy tűnik, a férfi próbált közelebb hajolni Sheinbaumhoz, mintha meg akarta volna csókolni, de egy kormánytisztviselő gyorsan közbelépett. Bár nem történt fizikai bántalmazás, az eset komoly kérdéseket vetett fel a közéleti szereplők biztonságával kapcsolatban. A közösségi oldalak kommentelői dicsérték Sheinbaum higgadtságát, ugyanakkor sokan aggódtak a testőrség hiánya miatt.

Sheinbaum nyugodtan reagált az incidensre: finoman ellökte a férfi kezeit, és mosollyal az arcán csak annyit mondott: „Ne aggódjon.” Az elnöki hivatal egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt az esetről, de a felvétel pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát.

Miért nem volt a közelben Sheinbaum biztonsági kísérete?

A felvétel alapján Sheinbaum testőrsége nem volt látható a helyszínen. Az elnök – ahogy elődje, Andrés Manuel López Obrador is – híres arról, hogy közvetlen kapcsolatot ápol a lakossággal, gyakran kezet fog, közös képeket készít, és minimális biztonsági kísérettel jelenik meg nyilvános eseményeken.

Ez a közvetlenség most azonban biztonsági kockázatokat is felvet, különösen egy olyan időszakban, amikor Mexikóban több politikai erőszakos cselekmény is történt.

