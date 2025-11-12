Hollywood forrong, két szupersztár is eladta a hangját egy MI-cégnek

A mesterséges intelligencia és a szórakoztatóipar határai tovább mosódnak. A New York-i ElevenLabs nevű AI-audio cég külön megállapodást kötött két Oscar-díjas legendával — Matthew McConaughey és Michael Caine —, hogy engedélyezett, digitális másolatokat készítsen a hangjukról, ezzel elindítva az MI énekes korszakát Hollywoodban – írja az Independent.
Az ElevenLabs célja: etikus jövőt az MI énekeseknek
Az új „Iconic Voice Marketplace” névre keresztelt platform célja, hogy biztonságos és etikus keretet adjon a hírességek hangjainak használatához.
A cégek és tartalomkészítők így legálisan, jogdíjjal vehetik igénybe az MI-vel létrehozott hangokat reklámokhoz, narrációkhoz vagy akár zenés projektekhez.
Michael Caine 92 évesen is aktívan részt vett a projektben, és azt mondta:
Évek óta történeteket mesélek a hangommal. Most segíthetek másoknak megtalálni a sajátjukat. Az MI-vel megőrizhetjük és megoszthatjuk a hangokat — nemcsak az enyémet, bárkiét.
Matthew McConaughey ezzel párhuzamosan spanyol nyelvű hangkiadást készít hírleveléből, a Lyrics of Livin’-ből — mindezt saját befektetésével támogatva.
A hangpiacon nemcsak élő legendák, hanem elhunyt ikonok is megjelennek, mint John Wayne, Judy Garland vagy Mark Twain.
Az ElevenLabs célja, hogy a technológia felelősen kezelje az örökséget és „a világ leghíresebb hangjait” a jogtulajdonosok engedélyével, átlátható módon tegye elérhetővé.
Az etikus hangklónozás új korszaka
Az MI-énekesek terjedésével egyre fontosabbá válik az etikai szabályozás. Az ElevenLabs hangsúlyozza, hogy minden hang kizárólag az érintett személy vagy jogutódja beleegyezésével kerül felhasználásra. Ez válasz az utóbbi hónapok vitáira is — több hollywoodi színész korábban tiltakozott az „AI-színészek” és digitális klónok megjelenése ellen.
A vállalat szerint ez az új modell „a hangtechnológia felelős használatának új szabványa”, amely nemcsak szórakoztatásra, hanem oktatási és kulturális célokra is lehetőséget teremt.
Robin Williams lánya könyörög: ne tegyék ezt többé a rajongók!
Trend lett a közösségi platformokon, hogy mesterséges intelligencia segítségével elhunyt hozzátartozókat, sztárokat "hoznak vissza az életbe". A trend ellen szólalt fel nemrég Robin Williams lánya is, mint írta amit az emberek, illetve a rajongók csinálnak ezekkel a videókkal az nem művészet, és az apja sem akarná ezt látni.
Mesterséges intelligencia segítségével szólalt meg egy meggyilkolt férfi az arizonai bíróságon
Egy különleges és megrendítő pillanatnak lehettek tanúi azok, akik jelen voltak egy arizonai tárgyaláson, ahol a csaknem négy évvel ezelőtti gyilkosság áldozata – legalábbis digitálisan – „megbocsátott” a merénylőnek. Christopher Pelkey, akit 2021-ben lőtt le Gabriel Horcasitas Chandler városában, a mesterséges intelligencia által életre keltett videóüzenetben „beszélt” a bíróságon.