Hollywood forrong, két szupersztár is eladta a hangját egy MI-cégnek

A mesterséges intelligencia és a szórakoztatóipar határai tovább mosódnak. A New York-i ElevenLabs nevű AI-audio cég külön megállapodást kötött két Oscar-díjas legendával — Matthew McConaughey és Michael Caine —, hogy engedélyezett, digitális másolatokat készítsen a hangjukról, ezzel elindítva az MI énekes korszakát Hollywoodban – írja az Independent.

Matthew McConaughey és Michael Caine az MI énekes forradalom élén — az ElevenLabs etikus mesterséges intelligencia hangpiacát népszerűsítik. Fotó: KENNETH RICHMOND / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az ElevenLabs célja: etikus jövőt az MI énekeseknek

Az új „Iconic Voice Marketplace” névre keresztelt platform célja, hogy biztonságos és etikus keretet adjon a hírességek hangjainak használatához.

A cégek és tartalomkészítők így legálisan, jogdíjjal vehetik igénybe az MI-vel létrehozott hangokat reklámokhoz, narrációkhoz vagy akár zenés projektekhez.

Michael Caine 92 évesen is aktívan részt vett a projektben, és azt mondta:

Évek óta történeteket mesélek a hangommal. Most segíthetek másoknak megtalálni a sajátjukat. Az MI-vel megőrizhetjük és megoszthatjuk a hangokat — nemcsak az enyémet, bárkiét.

Matthew McConaughey ezzel párhuzamosan spanyol nyelvű hangkiadást készít hírleveléből, a Lyrics of Livin’-ből — mindezt saját befektetésével támogatva.

A hangpiacon nemcsak élő legendák, hanem elhunyt ikonok is megjelennek, mint John Wayne, Judy Garland vagy Mark Twain.

Az ElevenLabs célja, hogy a technológia felelősen kezelje az örökséget és „a világ leghíresebb hangjait” a jogtulajdonosok engedélyével, átlátható módon tegye elérhetővé.

Az etikus hangklónozás új korszaka

Az MI-énekesek terjedésével egyre fontosabbá válik az etikai szabályozás. Az ElevenLabs hangsúlyozza, hogy minden hang kizárólag az érintett személy vagy jogutódja beleegyezésével kerül felhasználásra. Ez válasz az utóbbi hónapok vitáira is — több hollywoodi színész korábban tiltakozott az „AI-színészek” és digitális klónok megjelenése ellen.

A vállalat szerint ez az új modell „a hangtechnológia felelős használatának új szabványa”, amely nemcsak szórakoztatásra, hanem oktatási és kulturális célokra is lehetőséget teremt.

