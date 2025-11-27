Több ezer elítéltet engedtek szabadon Mianmarban

A mianmari junta eltörölte szerdán több mint háromezer olyan elítélt büntetését, akit politikai okból állított bíróság elé a 2021-es katonai hatalomátvétel óta, és arra biztatta őket, hogy vegyenek részt a rövidesen esedékes választásokon.

A mianmari diktatúra többezer politikai foglyot engedett szabadon

A 3085 embernek tett gesztus révén "garantálni lehet, hogy minden választó éljen a szavazati jogával a rövidesen esedékes általános választásokon" - jelentette be a katonai vezetés, amely kijelentette, hogy a december 28-án kezdődő választások többpártiak és demokratikusak lesznek, és elvezetnek a megbékéléshez.

Ezeket az embereket újonnan megalkotott törvények alapján "félelemkeltő kijelentések", illetve "álhírterjesztés" címén ítélték el, és akár háromévi börtönbüntetéssel sújtották őket.

További mintegy 5600 ember ellen pedig lezárták a hasonló gyanúval indított eljárásokat

- közölte a junta.

A mianmari hadsereg 2021-ben ragadta meg a hatalmat, amivel máig tartó polgárháborút váltott ki.

A lázadószervezetek viszont bejelentették, hogy bojkottálni fogják a választást az ellenőrzésük alatt lévő területeken, amelyek nagysága jelentős, jogvédők pedig bírálták, hogy a junta kezén lévő országrészekben a kampány kezdete óta korlátozzák a szabadságjogokat.

Mianmarban jelenleg véres polgárháború dúl. Az elmúlt hónapokban több erőszakos cselekmény is történt az ázsiai országban.

Mianmar: a junta légitámadása során több ember is meghalt

A mianmari junta légitámadása egy lázadók által elfoglalt rubinbánya-központban augusztusban 13 ember életét követelte. Októberben pedig legalább 24 ember meghalt és 47-en megsebesültek egy mianmari buddhista fesztiválon. A résztvevők a katonai kormány ellen tiltakoztak, amikor egy motoros siklóernyős két bombát dobott le a tömegbe.