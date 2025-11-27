Több ezer elítéltet engedtek szabadon Mianmarban

Hírlevél

Többezer politikai foglyot engedtek ki az ázsiai országból. Mianmart 2021 óta vezeti egy katonai junta, az ország történelmét végigkíséri a rendszeres politikai konfliktus és véres polgárháború.
A mianmari junta eltörölte szerdán több mint háromezer olyan elítélt büntetését, akit politikai okból állított bíróság elé a 2021-es katonai hatalomátvétel óta, és arra biztatta őket, hogy vegyenek részt a rövidesen esedékes választásokon.

mianmar katonai junta, polgárháború, (FILES) Myanmar's junta chief military Min Aung Hlaing arrives to deliver a speech during a ceremony to mark the country's Armed Forces Day in Naypyidaw on March 27, 2024. Myanmar's junta ended the country's state of emergency on July 31, 2025, ramping up preparations for a December election being boycotted by opposition groups and criticised by international monitors. (Photo by AFP)
Mianmar: a katonai junta vezetője, Min Aung Hlaing
Fotó: STR / AFP

A mianmari diktatúra többezer politikai foglyot engedett szabadon

A 3085 embernek tett gesztus révén "garantálni lehet, hogy minden választó éljen a szavazati jogával a rövidesen esedékes általános választásokon" - jelentette be a katonai vezetés, amely kijelentette, hogy a december 28-án kezdődő választások többpártiak és demokratikusak lesznek, és elvezetnek a megbékéléshez.

Ezeket az embereket újonnan megalkotott törvények alapján "félelemkeltő kijelentések", illetve "álhírterjesztés" címén ítélték el, és akár háromévi börtönbüntetéssel sújtották őket.

(FILES) Myanmar's junta spokesperson Zaw Min Tun speaks to the media during a ceremony to mark the country's Armed Forces Day in Naypyidaw on March 27, 2025. Myanmar's junta ended the country's state of emergency on July 31, 2025, ramping up preparations for a December election being boycotted by opposition groups and criticised by international monitors. (Photo by AFP)
Mianmar: a katonai junta szóvivője, Zaw Min Tun
Fotó: STR / AFP

További mintegy 5600 ember ellen pedig lezárták a hasonló gyanúval indított eljárásokat

 - közölte a junta.

A mianmari hadsereg 2021-ben ragadta meg a hatalmat, amivel máig tartó polgárháborút váltott ki.

A lázadószervezetek viszont bejelentették, hogy bojkottálni fogják a választást az ellenőrzésük alatt lévő területeken, amelyek nagysága jelentős, jogvédők pedig bírálták, hogy a junta kezén lévő országrészekben a kampány kezdete óta korlátozzák a szabadságjogokat.

Mianmarban jelenleg véres polgárháború dúl. Az elmúlt hónapokban több erőszakos cselekmény is történt az ázsiai országban.

Mianmar: a junta légitámadása során több ember is meghalt

A mianmari junta légitámadása egy lázadók által elfoglalt rubinbánya-központban augusztusban 13 ember életét követelte. Októberben pedig legalább 24 ember meghalt és 47-en megsebesültek egy mianmari buddhista fesztiválon. A résztvevők a katonai kormány ellen tiltakoztak, amikor egy motoros siklóernyős két bombát dobott le a tömegbe.

 

