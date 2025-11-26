Most érkezett: 84 évesen elhunyt a hollywoodi sztár

Szívrohamban elhunyt Michael DeLano, a sokoldalú színész és előadó, aki évtizedeken át meghatározó alakja volt az amerikai televíziónak és szórakoztatóiparnak. DeLano nemcsak sorozatszerepeiről volt ismert, hanem a Las Vegas-i lounge színpadok állandó fellépőjeként is sokak kedvencévé vált. Tehetségét számos műfajban megmutatta: drámában, vígjátékban, akciófilmben és zenés előadásokban egyaránt – tájékoztat a The Hollywood Reporter.

Michael DeLano (1940-2025)

Fotó: US EntNews / Youtube / képkivágás

Michael DeLano karrierje: sorozatoktól az Ocean’s Elevenig

Michael DeLano pályafutása a '70-es években indult látványos lendülettel. A Firehouse című sorozatban Los Angeles-i tűzoltót alakított James Drury oldalán, majd országos ismertséget szerzett a Rhoda című komédiában, ahol a lounge énekes Johnny Venture karakterét formálta meg.

Később olyan produkciókban is feltűnt, mint az Ocean’s Eleven és az Ocean’s Twelve, ahol kaszinómenedzsert játszott George Clooney és Brad Pitt oldalán. Emellett szerepet kapott a Commando című Arnold Schwarzenegger-filmben is.

A nemzeti televíziótól Las Vegas legendás színpadáig

Nemcsak színészként, hanem előadóként is jelentős karriert épített. A Dispensary Lounge nevű Las Vegas-i helyszín állandó fellépője volt, ahol klasszikus dalokat, jazz- és popslágereket énekelt. A közösségben különleges tisztelet övezte, ahol karizmatikus jelenléte és régi Hollywoodot idéző hangulata miatt sokan rajongtak érte.

Michael DeLano: katonai múlt, zenei pálya, televíziós sikerek

A Virginia államban született művész Philadelphiában nőtt fel, és fiatalon ejtőernyősként szolgált az amerikai hadseregben. Zenei karrierjét Key Larson művésznéven kezdte, mielőtt Hollywood felé vette volna az irányt. A ’70-es években olyan sorozatokban vendégszerepelt, mint a Kojak, a Starsky & Hutch, a Taxi vagy a Wonder Woman.

Évtizedeken átívelő pályája során több mint 60 televíziós szerepben és filmben láthatták.

Családja és rajongói gyászolnak

Michael DeLano felesége, Jean, 28 év házasság után veszítette el férjét. Továbbá gyászolja őt lánya, Bree, valamint három unokája: Michael, Lincoln és Jaxon. Életét és munkásságát vasárnap ünneplik meg a Las Vegas-i Dispensary Lounge-ban, ahol oly sok éven át énekelt.