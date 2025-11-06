A popkirály újra életre kel – Michael Jackson története végre filmvásznon!

A „Michael” című film első trailere igazi időutazás a popzene aranykorába. A nyitójelenetben Michael Jackson és legendás producere, Quincy Jones (akit Kendrick Sampson alakít) a stúdióban dolgoznak, miközben elhangzik a mondat: „Let’s take it from the top!” — innen indul a zenei és érzelmi hullámvasút – írj a TMZ.

Jaafar Jackson, Michael Jackson unokaöccse lenyűgözően idézi meg nagybátyja mozdulatait, hangját és kisugárzását az új filmben

Fotó: ARAYA DOHENY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A rendező, Antoine Fuqua (a Kiképzés és A védelmező alkotója) igazi látványos, nagyívű drámát ígér. A Michael Jackson-film nemcsak a sztár karrierjének ikonikus pillanatait idézi meg, hanem a gyerekkorát, a családi konfliktusokat és a hírnév árnyoldalát is.

A címszerepet Michael unokaöccse, Jaafar Jackson alakítja, aki mozdulataival, hangjával és kisugárzásával döbbenetesen emlékeztet nagybátyjára. A film további szereplői: Miles Teller (John Branca), Colman Domingo (Joe Jackson), Nia Long (Katherine Jackson), Jessica Sula (LaToya Jackson), Larenz Tate (Berry Gordy) és Kat Graham (Diana Ross).

Mikor mutatják be a Michael Jackson-filmet a mozikban?

A film premierje 2026. április 24-én lesz, és már most az év egyik legjobban várt mozijának tartják.

Meghalt Michael Jackson

Csütörtök délután meghalt Michael Jackson amerikai popénekes. A sztárt kómában találták meg a házában a kiérkező mentők, akik a kórházban még egy órán át próbálták

újraéleszteni, sikertelenül. Az énekes halálát szívleállás okozta.

A nagy átverés: Michael Jackson mégsem halt meg?

A sztárok közül többen már életükben legendává válnak, nem csoda, ha a rajongóik nehezen hiszik el, hogy bármikor meg is halhatnak. Nem egy hírességről terjedt már el, hogy csak megrendezte a halálát, és hogy igazából máig vígan él, csak bujkál valahol, távol a kíváncsi tekintetektől.