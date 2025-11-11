Michael Jackson lánya megmutatta, mit tett a testével a drog

Sokáig szégyellte, ami történt vele, de ma már úgy érzi, a története másokat is figyelmeztethet a drogfüggőség veszélyeire. Michael Jackson lánya a nyilvánosság előtt vállalja, hogy hibázott, de nem akar tovább hallgatni róla – írja a Bild.

Maradandó kárt okozott Michael Jackson lányának a drog.

Fotó: AFP

Michael Jackson lánya a drogfüggőségről

A vallomás legmegrázóbb része az volt, amikor Paris elárulta, milyen maradandó sérülést okozott nála a droghasználat. A szerhasználat következtében ugyanis

egy lyuk keletkezett az orrsövényében,

amit már nem lehet helyrehozni. Elmondása szerint húszéves kora körül történt a baj, és azóta is együtt kell élnie ezzel a fizikai következménnyel.

Azt mondta, a sérülés akkora, hogy akár egy spagettit is át tudna dugni rajta – ma már képes erről nevetve beszélni, de tudja, milyen komoly figyelmeztetés rejlik mögötte. Bár sokan feltételezik, hogy kokain vagy speed okozta a károsodást, ő maga nem nevezte meg pontosan, mit használt.

Paris Jackson mostró su nariz perforada por el consumo de drogas: "Arruinó mi vida" https://t.co/DkMY7jgwEF — BioBioChile (@biobio) November 10, 2025

Ma már hét éve tiszta, és a józanságát élete legnagyobb sikerének tartja. Michael Jackson lánya ma a hála és a humor erejével dolgozza fel a múltját, és nem akar visszatérni a sötét időkbe.

Úgy döntött, nem vállal műtétet, mert nem akar fájdalomcsillapítót szedni,

és inkább elfogadja magát így, ahogy van. Paris Jackson története ma már nem szégyen, hanem figyelmeztetés, hogy milyen veszélyeket rejt a drog és egyben bizonyítéka annak, hogy a gyógyulás lehetséges.

Michael Jackson gyerekei

Michael Jackson és Debbie Rowe házasságából két gyerek született, egy fiú – Michael - és egy lány, Paris. A modellt keresték több filmszereppel is, de inkább a zene irányába fordult, ahol nagyobb sikereket ért el.

Budapesten jegyezték el Paris Jacksont

Budapesten, a híres New York kávéházban jegyezte el Justin Long zenei producer Michael Jackson egyetlen lányát, a 26 éves Paris Jacksont, amiről a modell és színésznő fotókat is mutatott a közösségi oldalán.