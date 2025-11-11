Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett: lezuhant egy török repülőgép Azerbajdzsánban

Fontos

Komoly szabályváltoztatás jön a nyugdíjas korhatárnál – mindenkit érint

Michael Jackson

Michael Jackson lánya megmutatta, mit tett a testével a drog

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Paris Jackson, a híres énekesnő és színésznő, nemrég megható őszinteséggel beszélt a múltjáról és a drogfüggőség árnyoldalairól. Michael Jackson lánya elmondta, hogy fiatal korában komoly küzdelmet vívott a drogokkal, és ez az időszak mély nyomokat hagyott benne – testileg és lelkileg egyaránt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Michael JacksonorrdrogParis Jacksonlánygyermekfüggőség

Sokáig szégyellte, ami történt vele, de ma már úgy érzi, a története másokat is figyelmeztethet a drogfüggőség veszélyeire. Michael Jackson lánya a nyilvánosság előtt vállalja, hogy hibázott, de nem akar tovább hallgatni róla írja a Bild.

Michael Jackson
Maradandó kárt okozott Michael Jackson lányának a drog.
Fotó: AFP 

Michael Jackson lánya a drogfüggőségről

A vallomás legmegrázóbb része az volt, amikor Paris elárulta, milyen maradandó sérülést okozott nála a droghasználat. A szerhasználat következtében ugyanis 

egy lyuk keletkezett az orrsövényében,

amit már nem lehet helyrehozni. Elmondása szerint húszéves kora körül történt a baj, és azóta is együtt kell élnie ezzel a fizikai következménnyel. 

Azt mondta, a sérülés akkora, hogy akár egy spagettit is át tudna dugni rajta – ma már képes erről nevetve beszélni, de tudja, milyen komoly figyelmeztetés rejlik mögötte. Bár sokan feltételezik, hogy kokain vagy speed okozta a károsodást, ő maga nem nevezte meg pontosan, mit használt.

Ma már hét éve tiszta, és a józanságát élete legnagyobb sikerének tartja. Michael Jackson lánya ma a hála és a humor erejével dolgozza fel a múltját, és nem akar visszatérni a sötét időkbe. 

Úgy döntött, nem vállal műtétet, mert nem akar fájdalomcsillapítót szedni,

és inkább elfogadja magát így, ahogy van. Paris Jackson története ma már nem szégyen, hanem figyelmeztetés, hogy milyen veszélyeket rejt a drog és egyben bizonyítéka annak, hogy a gyógyulás lehetséges.

Michael Jackson gyerekei

Michael Jackson és Debbie Rowe házasságából két gyerek született, egy fiú – Michael - és egy lány, Paris. A modellt keresték több filmszereppel is, de inkább a zene irányába fordult, ahol nagyobb sikereket ért el.

Budapesten jegyezték el Paris Jacksont

Budapesten, a híres New York kávéházban jegyezte el Justin Long zenei producer Michael Jackson egyetlen lányát, a 26 éves Paris Jacksont, amiről a modell és színésznő fotókat is mutatott a közösségi oldalán

Paris Jackson
Paris Jackson
Paris Jackson
Paris Jackson
Paris Jackson
Paris Jackson
Paris Jackson
Paris Jackson
Paris Jackson
Paris Jackson
Prince Jackson
Prince Jackson
Prince Jackson
Prince Jackson
Prince Jackson
Prince Jackson
Galéria: Így néznek ki ma Michael Jackson gyerekei - képgaléria
1/21
Így néznek ki ma Michael Jackson gyerekei - képgaléria

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!