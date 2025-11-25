Hírlevél

Rendkívüli

Titkos béketárgyalás kezdődött – eldőlhet az ukrajnai háború sorsa

Irányt váltott a 3I/ATLAS? Döbbenetes kijelentést tett a Harvard fizikusa

Michelle Obama

Mitől fogyott le ennyire Michelle Obama?

A közösségi médiában valóságos lavina indult el, miután a volt first lady egy friss, kulisszák mögötti videót osztott meg Instagram-oldalán. A követőknek azonban nemcsak a hangulat, hanem Michelle Obama észrevehetően vékonyabb alakja is feltűnt – és ezzel meg is indult a találgatások áradata.
Michelle Obama

A 61 éves egykori first lady Annie Leibovitz legendás fotográfus kamerája előtt pózolt, és az elegáns, visszafogott öltözék ellenére is látványos volt a feszes kar és a lapos has. Michelle Obama hosszú posztban méltatta Leibovitz munkásságát, ám a kommentelők egészen máson „rugóztak”, számolt be a New York Post.

MARTHA'S VINEYARD, MASSACHUSETTS - AUGUST 09: Michelle Obama speaks during Higher Ground's "IMO with Michelle Obama & Craig Robinson" podcast during 2025 Martha's Vineyard African American Film Festival at Martha's Vineyard Performing Arts Center on August 09, 2025 in Martha's Vineyard, Massachusetts. Arturo Holmes/Getty Images/AFP (Photo by Arturo Holmes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Michelle Obamát azzal vádolják a kommentelők, hogy fogyasztótablettákon él – Fotó: ARTURO HOLMES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Michelle Obama Ozempickel fogyott le?

A bejegyzés alatt és az X-en is sorra jelentek meg a hozzászólások, amelyek szerint a hirtelen fogyás nemcsak edzés és diéta eredménye lehet.
Ozempic – mint mindenki a The View-ból, aki hirtelen ‘egészséges’ lett” – írta egy felhasználó. Mások szerint a tehetős hírességeknek „nem okoz gondot hozzájutni a GLP-1 gyógyszerekhez”.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a találgatások minden alapot nélkülöznek, és Michelle Obama semmilyen módon nem erősítette meg, hogy bármilyen hasonló gyógyszert használt volna. 

A The Post megkereste a volt first lady képviselőit, de egyelőre nem érkezett válasz.

A volt first lady korábban nyíltan beszélt a menopauzáról és a testsúlyáról

A spekulációk azért is kaptak nagy figyelmet, mert Obama az elmúlt években többször mesélt arról, hogyan változott meg a teste a menopauza idején.

Nem szoktam mérlegre állni… menopauzában alattomosan kúszik fel a súly

 – mondta korábban a People magazinnak.

A volt first lady hangsúlyozta, hogy az egészsége mindig is kiemelt szerepet játszott az életében: rendszeres orvosi vizitekről, tudatos étkezésről és rendszeres mozgásról beszélt.

Vibrálóbb vagyok, mint valaha

 – mondta egy 2022-es interjúban.

Miközben Michelle Obama a nők erejéről, életútjáról és egészségéről szeretett volna üzenni új fotóival, a közösségi médiában sokan továbbra is a fogyását boncolgatják. A kommentháború folyamatosan zajlik – és egyelőre úgy tűnik, hogy a volt first lady alakja jobban foglalkoztatja az internet népét, mint maga a fotózás.

