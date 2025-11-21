Micimackó rejtélye: egy történet, amit szinte senki nem ismer

Micimackó a világ egyik legismertebb gyermekkönyv-szereplője: kerekded, kedves, mézet imádó mackó, aki megtanít minket arra, hogy nem kell tökéletesnek lenni ahhoz, hogy szeretetet kapjunk. A Disney-filmeken túl azonban kevesen tudják, hogy Micimackó alakját egy valódi medve ihlette – írja a Petbook.

Micimackót egy valódi medvéről mintázták – Fotó: WALT DISNEY PICTURES / WALT DISN / Collection ChristopheL via AFP

Mi inspirálta Micimackó történetét?

1914-ben Harry Colebourn kanadai állatorvos a vasútállomáson vett észre egy árva medveboccsal sétáló férfit, és megvásárolta a kölyköt 20 dollárért. A medvét „Winnipeg Bear”-nek, röviden Winnie-nek nevezte, és magával vitte Európába az első világháborúba.

Winnie gyorsan az egység kabalájává vált, a katonák játszottak vele és megosztották vele az ételt.

Szelíd, barátságos lett, szinte olyan, akár egy házikedvenc. Amikor Colebournt a frontra küldték, Winnie-t a londoni állatkertbe vitték, ahol rövid időn belül hatalmas kedvenc lett: a gyerekek etethették, akár rá is ülhettek. Legjobban a sűrített tejet és szirupot szerette – a mézet, amit a mesebeli Micimackó imád, ekkor még nem is ismerte.

Christopher Robin Milne, A. A. Milne fia annyira megszerette Winnie-t, hogy saját plüssjátékát róla nevezte el, így született meg Micimackó – az eredeti Winnie-the-Pooh.

A valódi Winnie-t Harry Colebourn rendszeresen meglátogatta, amikor szabadságra ment a frontról; amikor felismerte, milyen népszerű a medve, úgy döntött, maradjon az állatkertben. Winnie 1934-ben hunyt el, egész életét fogságban töltötte, de az emberek szeretete és figyelme kísérte végig életét.

Érdekesség, hogy a történetet Harry ükunokája, Lindsay Mattick dolgozta fel 2015-ben a Finding Winnie című díjnyertes könyvében, amely a valódi medve életét mutatja be gyerekek számára is érthetően.

