Összeomlás fenyegeti Olaszországot a migráns terhek miatt

Több mint tizenhatezer-ötszáz, többségében fiú az a kis- és fiatalkorú migráns, akiknek ellátása Olaszországba érkezésük után az önkormányzatokat terheli a római belügyminisztérium hétfőn nyilvánosságra hozott adatai szerint. Azokról a tizennyolc év alattiakról van szó, akik az illegális bevándorlás útvonalain, felnőtt kíséret nélkül érkeztek az olasz partokra.

Migráns érkezik partra a Sea-Watch 5-ről a nápolyi kikötőben, ahol szeptemberben 124 migránst tettek partra

Fotó: ELIANO IMPERATO / ANADOLU

Többségük dokumentumok nélkül jutott be Olaszországba, életkoruk megállapítása nem mindig egyszerű. A belügyi tárcának a Corriere della Sera milánói napilapban közölt adatai szerint nagy részük fiatalkorú, és többségük fiú.

Hogyan osztják szét a migráns fiatalokat az olasz városok között?

Miután megtörtént az azonosításuk, a gyerekeket és fiatalokat az állam a városok között osztja szét az önkormányzatok lehetőségei szerint. Leginkább a gazdagabb észak-olaszországi térségbe kerülnek. Az önkormányzatok feladata lenne a fiatalok felkarolása, oktatása, társadalmi beilleszkedésének elősegítése.

A 2023-2025 közötti időszakra a költségvetés kétszázmillió eurót különített el a fiatal migránsok ellátására, de annak az önkormányzatok mostanáig csak a harmincöt százalékát kapták meg.

A hiányzó részt önerőből kellett pótolniuk, miközben a városoknak szánt források az utóbbi három évben kétmilliárd euróval csökkentek.

Mit mutat a kutatás a migráns fiatalkorúakból álló bandákról?

A milánói, padovai és bolognai egyetem közös bűnügyi kutatóközpontja, a Transcrime októberi jelentése szerint

a fiatalkorúakból álló bandák (baby gang) gombaszerűen szaporodnak kiemelten az ország északi régióiban.

Legalább tízfős, tizenöt és tizenhét év közötti fiúkból álló csoportokról van szó, akik első vagy másodgenerációs bevándorlók. Kezdetben kortársaikat zaklatják, támadják, kirabolják, de megtámadják és kirabolják a felnőtt lakosokat is, valamint a rendőrséget is provokálják. Súlyosabb bűncselekményeket is elkövetnek, üzleteket, lakásokat rabolnak ki, csatlakoznak a helyi drogkereskedelemhez, védelmi pénzt követelnek a kereskedőktől vagy vendéglátóipari egységektől.