Vőlegénye előtt erőszakolták meg a menyasszonyt a migránsok

A hatóságok közlése szerint a 24 éves férfit lefogták a migránsok, hogy végignézze, ahogy a 18 éves menyasszonyát a szeme láttára megerőszakolják. A pár sokkos állapotban hívta a rendőrséget, és részletes vallomásuk alapján megindult a hajtóvadászat az elkövetők ellen, adott hírt a gusztustalan esetről a Daily Mail.

Az olasz különleges rendőri egység gyors reagálásának köszönhetően elfogták az erőszakos migránsokat – Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

A nyomozók szerint a támadók először betörték a kocsi ablakát, kirángatták a meztelenül lévő pár férfi tagját, majd a nőt is elhurcolták, aki egy ruhadarabbal próbálta elfedni a testét. A rendőrök nem zárják ki, hogy a támadás eredetileg rablási kísérletként indult – a pár értékeit ugyanis elvitték –, ám perceken belül brutális erőszakká fajult.

Nem úszták meg a migránsok: hármat már letartóztattak

A rendőrség különleges egységének köszönhetően három marokkói férfit már őrizetbe is vettek csoportos nemi erőszak és rablás vádjával. Két elkövetőt Rómában, egyet pedig Verona közelében csíptek nyakon, úgy hírlik, drogdílerek voltak. Az elfogásokat egy ideig titokban tartották, amíg a bizonyítékokat gyűjtötték ellenük. A hatóság azonban figyelmeztet: nem kizárt, hogy többen is részt vettek a támadásban, a nyomozás pedig még nem zárult le.

Az eset országos felháborodást váltott ki, több politikus és jogvédő szervezet is reagált. Olaszországban az utóbbi években több, illegális bevándorlók által elkövetett, nagy visszhangot kiváltó erőszakos bűncselekmény történt, amelyek nyomán a parlament nemrég szigorította a szexuális erőszak jogi definícióját. Az új szabályok szerint már akkor is bűncselekményről beszélünk, ha az áldozatnak nem maradnak látható fizikai sérülései, így könnyebb lesz segítséget kérni és feljelentést tenni.

A római eset nyomán ismét fellángolt a vita az ország biztonságpolitikájáról, a migráció kezeléséről és arról, miként lehet hatékonyabban megvédeni a nőket és a fiatalokat. A hatóságok közölték: mindent megtesznek azért, hogy kiderüljön, pontosan kik és hányan vettek részt a támadásban, és hogy a felelősöket mielőbb bíróság elé állítsák.

Magyar lányokat erőszakoltak meg Szicíliában a migránsok

Szeptemberben számoltunk be az Origón arról, hogy brutális bűncselekményt követett el három marokkói migráns Olaszországban. A férfiak elraboltak és bedrogoztak két fiatal magyar lányt, ezt követően pedig nemi erőszakra is sor került. A tettesek azóta bilincsben várják a sorsukat.