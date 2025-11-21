Gyilkosság vagy túladagolás? A milliomos örökösnő tragédiáját még mindig homály fedi

Hatalmas felháborodást váltott ki Amelia Salehpour, egy mindössze 18 éves milliomos örökösnő halála, akinek halálát a hatóságok szerint túladagolás okozta. A család azonban biztos abban, hogy a lányt nem egyszerűen droghasználat vitte a sírba: szerintük Amelia valójában emberkereskedelem, erőszak és bűncselekmény áldozata lett. A szülők több mint egymillió dollárt költöttek magánnyomozókra, ügyvédekre és saját boncolásra, hogy bizonyítsák: lányukat meggyilkolták – írja a DailyMail.

Próbálják kideríteni a milliomos örökösnő valódi halálokát

A milliomos örökösnő halála: kérdések és kétségek minden oldalon

A rendőrség első jelentése szerint Amelia egy drogházban halt meg, ahol tűk, kanalak és heroinmaradványok vették körül. A hatóságok gyorsan lezárták az ügyet, túladagolást feltételezve. A család szerint azonban túl sok a gyanús részlet: a lány pszichésen instabil volt, önmaga nem tudott döntéseket hozni, mégis elengedték egy rehabilitációs intézményből úgy, hogy nem volt nála telefon, pénz vagy igazolvány.

A szülők szerint Ameliátt az ottani személyzet nem védte meg, sőt, szerintük a lányt „kiadták” két férfi kezébe – egyikük a „Raider” néven ismert Marlon Mancillas.

A tragédia napja: vajon mi történhetett valójában?

A család állítása szerint Ameliát elhurcolták egy drogházba, ahol bántalmazták, megerőszakolták és végül magára hagyták. A szülők magánnyomozói olyan részleteket is feltártak, amelyek szerint a házban rendszeresen fordultak meg fegyverkereskedők, bandatagok és drogdílerek. A privát vizsgálat még azt is kiderítette, hogy kik rendeltek pizzát a helyszínre.

Mindezek ellenére a rendőrség késlekedett, nem fogadta el a telefonos bejelentést eltűnésről, és amikor ellenőrizték a házat, még a zárt ajtókat sem nyitották ki. Ameliát csak másnap találták meg – holtan.

Magánnyomozók, saját boncolás, elhúzódó igazságkeresés

Amelia szülei több mint 1 millió dollárt költöttek arra, hogy maguk derítsék ki, mi történt. Magánnyomozó céget, ügyvédeket és igazságügyi szakértőket vontak be, saját boncolást is finanszíroztak. Bár egy ideig hét személy ellen indult eljárás, az ügyet váratlanul ejtették – magyarázat nélkül.

Ennek ellenére Amelia édesapja, a közel 107 millió dolláros vagyonú Ali Salehpour kitart: meg van győződve arról, hogy a lányát meggyilkolták. A család reméli, hogy a Los Angeles-i rendőrség végül folytatja a nyomozást.

