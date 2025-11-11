Hírlevél

Váratlan vendég szórakoztatja a velencei turistákat – videó

A velencei turisták az utóbbi napokban különleges látványnak örülhettek. A „Mimmo” névre keresztelt delfin ugyanis többször is felbukkant a város híres lagúnájában, és láthatóan élvezte, hogy a kamerák rá irányulnak.
A tengeri emlősöket legutóbb 2021-ben, a COVID-19 járvány idején észlelték Velencében, amikor a hajóforgalom a korlátozások miatt jelentősen visszaesett. Mimmo idén június végén tűnt fel először a Szent Márk tér környéki vizekben, és azóta rendszeresen visszatér – írja a Daily Mail

Mimmo, a delfin nagy örömet okozott a velencei turistáknak (illusztráció) – Fotó: Unsplash
Mimmo, a delfin nagy örömet okozott a velencei turistáknak (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Mimmo veszélyben

A palackorrú delfin ügyesen kerüli el a vízibuszokat, a taxikat és a gondolákat. Mimmo-t nem zavarják sem a zajos hajómotorok, sem a tömeg, és szokatlan módon a forgalmas Szent Márk-öbölben marad, még akkor is, amikor táplálkozik.
A szakértők azonban attól tartanak, hogy a delfin könnyen megsérülhet a sűrű vízi forgalomban, ezért folyamatosan figyelik a mozgását.

Tanácstalanok vagyunk, mert ez a viselkedés nem normális. Mimmo magabiztosan úszkál a hajók között, de ez nagyon veszélyes. Elég egy hirtelen hátramenet, és a motorzaj a víz alatt teljes zűrzavart okozhat” 

– mondta Luca Mizzan tengerbiológus.

Ahogy közeledik a tél, a halak elhagyják a lagúnát, így Mizzan reméli, hogy Mimmo is visszatér a nyílt tengerre.

Ez az állat pontosan tudja, mit akar. Képes lenne visszaúszni a tengerre, de ha el is kísérnénk, pár órán belül visszatérhetne”

 – tette hozzá a tengerbiológus. 

A velenceiek és a turisták mindenesetre örömmel nézik Mimmo játékos bemutatóit, még ha a tudósok aggódva is kísérik figyelemmel a különös vendég minden mozdulatát.

Orkák masszázsa

Amerikai kutatók a Csendes-óceán északi részén élő kardszárnyú delfinek különös szokását tárták fel. 

Tömeges pusztulás

Az év elején legkevesebb száz halott vagy haldokló delfin sodródott partra a kelet-afrikai Szomália partjainál.

 

