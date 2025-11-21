Miss Universe: Fatima Bosch botrányok között hódította el a koronát Thaiföldön

A Miss Universe döntője Thaiföldön ért véget, ahol Mexikó 25 éves szépsége, Fatima Bosch hódította el a koronát – ezzel lezárva azt a versenyszezont, amelyet számos drámai fordulat, konfliktus és lemondás árnyékolt be. A szépségverseny már hetek óta a figyelem középpontjában állt, miután Bosch nyilvános megalázása és a szervezők közötti feszültségek miatt példátlan botránysorozat robbant ki - írja a BBC.
Miss Universe 2025: botrányoktól a koronáig
A Miss Universe döntője ezúttal minden eddiginél nagyobb visszhangot kapott. A versenyzők és bírák közötti ellentétek, a verseny állítólagos manipulálása, valamint a kulisszák mögötti kulturális feszültségek heteken át tartották lázban a közvéleményt.
Fatima Bosch november elején hagyta el az egyik hivatalos eseményt, miután egy thai szervező nyilvánosan megszégyenítette, és azzal fenyegette a többi versenyzőt, hogy kizárja őket, ha kiállnak mellette. Az incidens után két zsűritag is lemondott, egyikük pedig egyenesen azt állította: a versenyt manipulálni próbálták.
A Miss Universe szervezete később elhatárolódott a történtektől, „rosszindulatú viselkedésnek” nevezve az esetet, és nemzetközi vezetőket küldött Thaiföldre a verseny átvételére. A finálé végül zökkenőmentesen zajlott, ahol Bosch fejére került a 74. Miss Universe korona. A második helyen Thaiföld versenyzője, Praveenar Singh végzett, a top ötbe pedig Venezuela, a Fülöp-szigetek és Elefántcsontpart jutott be.
Kulisszatitkok és kulturális feszültségek
A Miss Universe amerikai alapítású versenye idén különösen nagy figyelmet kapott a thai és mexikói tulajdonosi háttérből fakadó kulturális különbségek miatt. A thai közönség hagyományosan óriási rajongással követi a szépségversenyeket, míg Latin-Amerika évtizedek óta ad világbajnokokat.
A seregszemle mögött álló thai médiamogul, Nawat Itsaragrasil és a mexikói üzletember, Raul Rocha között is érezhető volt az ellentét, ami az online térben is visszhangot kapott. A verseny azonban ezzel együtt is igyekezett modern, TikTok-központú médiaplatformmá fejlődni.
Miss Great Britain fellépése azonnal felrobbantotta a közösségi médiát
A Miss Universe szereplése körüli jelenetek gyorsan globális beszédtémává váltak. Az egyik legemlékezetesebb pillanat akkor történt, amikor Danielle Latimer, Miss Great Britain látványos esés után pattant fel a thaiföldi Impact Challenger arénában.
Megdöbbentő baleset a Miss Universe előválogatóján
A Miss Universe előválogatója sem múlt el drámai pillanatok nélkül. Miss Jamaica, Gabrielle Henry egy narancssárga estélyiben vonult a sötét kifutón, amikor rossz helyre lépett, és a színpad mellé zuhant. A nézők döbbenten figyelték, ahogy a versenyzőt hordágyon viszik kórházba. A felvétel percek alatt bejárta a közösségi médiát, tovább fokozva a szépségversenyt övező feszültséget.