A Miss Universe döntője Thaiföldön ért véget, ahol Mexikó 25 éves szépsége, Fatima Bosch hódította el a koronát – ezzel lezárva azt a versenyszezont, amelyet számos drámai fordulat, konfliktus és lemondás árnyékolt be. A szépségverseny már hetek óta a figyelem középpontjában állt, miután Bosch nyilvános megalázása és a szervezők közötti feszültségek miatt példátlan botránysorozat robbant ki - írja a BBC.

Miss Universe: Fatima Bosch botrányok között hódította el a koronát Thaiföldön

Fotó: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Miss Universe 2025: botrányoktól a koronáig

A Miss Universe döntője ezúttal minden eddiginél nagyobb visszhangot kapott. A versenyzők és bírák közötti ellentétek, a verseny állítólagos manipulálása, valamint a kulisszák mögötti kulturális feszültségek heteken át tartották lázban a közvéleményt.

Fatima Bosch november elején hagyta el az egyik hivatalos eseményt, miután egy thai szervező nyilvánosan megszégyenítette, és azzal fenyegette a többi versenyzőt, hogy kizárja őket, ha kiállnak mellette. Az incidens után két zsűritag is lemondott, egyikük pedig egyenesen azt állította: a versenyt manipulálni próbálták.

A Miss Universe szervezete később elhatárolódott a történtektől, „rosszindulatú viselkedésnek” nevezve az esetet, és nemzetközi vezetőket küldött Thaiföldre a verseny átvételére. A finálé végül zökkenőmentesen zajlott, ahol Bosch fejére került a 74. Miss Universe korona. A második helyen Thaiföld versenyzője, Praveenar Singh végzett, a top ötbe pedig Venezuela, a Fülöp-szigetek és Elefántcsontpart jutott be.

Miss Venezuela Stephany Adriana Abasali Nasser , Miss Thailand Praveenar Singh és Miss Mexico Fatima Bosch

Fotó: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Kulisszatitkok és kulturális feszültségek

A Miss Universe amerikai alapítású versenye idén különösen nagy figyelmet kapott a thai és mexikói tulajdonosi háttérből fakadó kulturális különbségek miatt. A thai közönség hagyományosan óriási rajongással követi a szépségversenyeket, míg Latin-Amerika évtizedek óta ad világbajnokokat.

A seregszemle mögött álló thai médiamogul, Nawat Itsaragrasil és a mexikói üzletember, Raul Rocha között is érezhető volt az ellentét, ami az online térben is visszhangot kapott. A verseny azonban ezzel együtt is igyekezett modern, TikTok-központú médiaplatformmá fejlődni.