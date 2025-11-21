Hírlevél

6 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mexikó új királynőt ünnepel: Fatima Bosch nyerte el a világ egyik legrangosabb címét. A Miss Universe idei döntője azonban nemcsak a győzelemről, hanem egy botrányokkal teli szezon lezárásáról is szólt.
Fatima BoschgyőzelemMexikóMiss Universe

A Miss Universe döntője Thaiföldön ért véget, ahol Mexikó 25 éves szépsége, Fatima Bosch hódította el a koronát – ezzel lezárva azt a versenyszezont, amelyet számos drámai fordulat, konfliktus és lemondás árnyékolt be. A szépségverseny már hetek óta a figyelem középpontjában állt, miután Bosch nyilvános megalázása és a szervezők közötti feszültségek miatt példátlan botránysorozat robbant ki - írja a BBC.

Miss Mexico Fatima Bosch takes part in the final competition of the 2025 Miss Universe pageant in Nonthaburi, north of Bangkok, on November 21, 2025. (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP)
Miss Universe: Fatima Bosch botrányok között hódította el a koronát Thaiföldön
Fotó: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Miss Universe 2025: botrányoktól a koronáig

A Miss Universe döntője ezúttal minden eddiginél nagyobb visszhangot kapott. A versenyzők és bírák közötti ellentétek, a verseny állítólagos manipulálása, valamint a kulisszák mögötti kulturális feszültségek heteken át tartották lázban a közvéleményt.

Fatima Bosch november elején hagyta el az egyik hivatalos eseményt, miután egy thai szervező nyilvánosan megszégyenítette, és azzal fenyegette a többi versenyzőt, hogy kizárja őket, ha kiállnak mellette. Az incidens után két zsűritag is lemondott, egyikük pedig egyenesen azt állította: a versenyt manipulálni próbálták.

A Miss Universe szervezete később elhatárolódott a történtektől, „rosszindulatú viselkedésnek” nevezve az esetet, és nemzetközi vezetőket küldött Thaiföldre a verseny átvételére. A finálé végül zökkenőmentesen zajlott, ahol Bosch fejére került a 74. Miss Universe korona. A második helyen Thaiföld versenyzője, Praveenar Singh végzett, a top ötbe pedig Venezuela, a Fülöp-szigetek és Elefántcsontpart jutott be.

Miss Mexico Fatima Bosch (R), Miss Thailand Praveenar Singh (C) and Miss Venezuela Stephany Adriana Abasali Nasser (L) wait before the top two places are announced at the 2025 Miss Universe pageant in Nonthaburi, north of Bangkok, on November 21, 2025. (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP)
Miss Venezuela Stephany Adriana Abasali Nasser , Miss Thailand Praveenar Singh és Miss Mexico Fatima Bosch
Fotó: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Kulisszatitkok és kulturális feszültségek

A Miss Universe amerikai alapítású versenye idén különösen nagy figyelmet kapott a thai és mexikói tulajdonosi háttérből fakadó kulturális különbségek miatt. A thai közönség hagyományosan óriási rajongással követi a szépségversenyeket, míg Latin-Amerika évtizedek óta ad világbajnokokat.

A seregszemle mögött álló thai médiamogul, Nawat Itsaragrasil és a mexikói üzletember, Raul Rocha között is érezhető volt az ellentét, ami az online térben is visszhangot kapott. A verseny azonban ezzel együtt is igyekezett modern, TikTok-központú médiaplatformmá fejlődni.

Galéria: Képeken a 74. Miss Universe nemzetközi szépségverseny döntője
1/18
A 74. Miss Universe nemzetközi szépségverseny döntőjének versenyzői

Miss Great Britain fellépése azonnal felrobbantotta a közösségi médiát

A Miss Universe szereplése körüli jelenetek gyorsan globális beszédtémává váltak. Az egyik legemlékezetesebb pillanat akkor történt, amikor Danielle Latimer, Miss Great Britain látványos esés után pattant fel a thaiföldi Impact Challenger arénában. 

Megdöbbentő baleset a Miss Universe előválogatóján

A Miss Universe előválogatója sem múlt el drámai pillanatok nélkül. Miss Jamaica, Gabrielle Henry egy narancssárga estélyiben vonult a sötét kifutón, amikor rossz helyre lépett, és a színpad mellé zuhant. A nézők döbbenten figyelték, ahogy a versenyzőt hordágyon viszik kórházba. A felvétel percek alatt bejárta a közösségi médiát, tovább fokozva a szépségversenyt övező feszültséget.

 

