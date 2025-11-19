Világbotrány a Miss Universe-en: egy esés és egy 3 másodperces videó romba döntötte a verseny hangulatát!

A Miss Universe idei show-jában kevés pillanat váltott ki akkora döbbenetet, mint amikor Danielle Latimer, Miss Great Britain fellépett a thaiföldi Impact Challenger arénában, majd egy látványos eséssel a színpadra zuhant. A közönség először azt hitte, megsérült, de a versenyző rögtön talpra ugrott, lerántotta magáról a kabátot, és előtűnt a csillogó báli ruhája — ekkor vált egyértelművé, hogy az egész egy tudatosan megtervezett jelenet volt – írja a DailyMail.

Miss Universe 2025 – Miss Great Britain látványos, koreografált esése a thaiföldi színpadon Fotó: Instagram/Dani Latimer

Miss Universe átalakulás: a My Fair Lady története és Latimer saját felemelkedése

Latimer a My Fair Lady ikonikus átalakulását idézte meg: a virágáruslányból úri hölggyé váló Eliza Doolittle történetét. Az Instagramon elárulta, hogy saját életútját is belelátta a koncepcióba, hiszen az egyik legszegényebb londoni környékről jutott el a Miss Universe színpadáig.

A Miss Universe 2025 azonban nemcsak erről szólt. Néhány napja egy videó kavart vihart, amelyen állítólag Miss Israel, Melanie Shiraz ellenséges arccal pillant Miss Palestine, Nadeen Ayoub felé. A felvétel villámgyorsan terjedt, de Shiraz szerint manipulálták, és az általa közzétett eredeti felvételen jól látszik, hogy nem Ayoubra nézett.

Se cayó la representante de Gran Bretaña en Miss Universo. pic.twitter.com/phkJKAuyLF — Real Time (@RealTimeRating) November 19, 2025

Az izraeli versenyző ezek után brutális online gyűlöletáradat célpontja lett, Hitlerre utaló üzenetekkel és erőszakos fenyegetésekkel. Shiraz azt mondta, extra biztonsági intézkedéseket kellett bevezetnie, és arra figyelmeztette követőit: a Miss Universe platformnak nem a nők elleni támadásokról kellene szólnia.

Óriási botrányba fulladt a Miss Universe-verseny – videó

Több versenyző is kivonult a 74. Miss Universe-ről Thaiföldön, miután a rendező ország egyik vezető tisztségviselője nyilvánosan megalázta Miss Mexikót. A botrányos jelenet, amelyet élőben közvetítettek, komoly felháborodást váltott ki, és a Miss Universe Szervezet (MOU) hivatalosan is elítélte a történteket.

Áll a botrány: kirúgták a Miss Universe elnökét, mert a porba tiporta a szépségkirálynőt

A Miss Universe világverseny körül hatalmas botrány robbant ki, miután a szervezet egyik alelnöke nyilvánosan megalázta Mexikó képviselőjét. A 25 éves szépségkirálynő, Fátima Bosch, azaz Miss Mexikó élő adásban került összetűzésbe Nawat Itsaragrisillel, a Miss Universe ázsiai és óceániai alelnökével.