Óriási botrányba fulladt a Miss Universe-verseny – videó

Botrányba fulladt a Miss Universe világverseny próbája Thaiföldön. Nawat Itsaragrisil, a Miss Universe Thailand igazgatója nemes egyszerűséggel lehülyézte Fatima Bosch mexikói szépségkirálynőt, amiért az állítólag nem posztolt elegendő promóciós tartalmat.

Fatima Bosch mexikói szépségkirálynőt alázták meg a 74. Miss Universe versenyen

Fotó: Instagram/Fatima Bosch

Amikor Bosch megpróbált válaszolni, Nawat felemelte a hangját, rendreutasította a nőt, majd biztonságiakat hívott, és azzal fenyegetőzött, hogy kizárja azokat a versenyzőket, akik kiállnak a mexikói szépség mellett – írja a BBC. Ez a videón jól hallható is: „Aki folytatni akarja a versenyt, üljön le. Aki kimegy, az többé nem tér vissza”. Ennek ellenére a felvételen látszik, hogy a legtöbb versenyző felállt, és Miss Mexikóval együtt elhagyja a termet.

A Miss Universe a nők erejéről szól

A 25 éves Bosch később azt mondta, Nawat „nem volt tiszteletteljes”, és „buta nőnek” nevezte. A thai igazgató tagadta, hogy ezt mondta volna, de a felvétel alapján többen hallani vélték a sértést. A Miss Universe Szervezet (MOU) elnöke, Raul Rocha közleményben hangsúlyozta: Nawat „megalázta és megfélemlítette” a versenyzőt, ezért részvételét korlátozzák, sőt jogi lépéseket is fontolgatnak.

„A Miss Universe a nők erejéről és hangjáról szól” – tette hozzá Rocha.

„Nem félek kiállni magamért. Nem vagyok baba, akit kisminkelnek és felöltöztetnek. A hangomat minden nőért hallatni akarom” – jelentette ki Fatima Bosch. Itsaragrisil később belátta, hgy hibázott, s azóta nyilvánosan bocsánatot kért. A verseny a botrány ellenére folytatódott, az új Miss Universe-t november 21-én koronázzák meg Bangkokban.

Amúgy a múlt hét végén – ahogy azt az Origo is megírta – cseh lány lett a Miss Earth 2025, aki több mint nyolcvan ország képviselőjét utasította maga mögé a manilai döntőben. A szépségversenyt a Fülöp-szigeteken rendezték, ahol a látványos finálé során Natalie Puskinova vette át a koronát a tavalyi győztes Jessica Lane-től.