Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Háború

Térképen a brutális orosz előretörés, az összeomlás szélén az ukrán hadsereg

Krízis

Lemondott a cseh koalíciós kormány

Fatima Bosch

Óriási botrányba fulladt a Miss Universe-verseny – videó

33 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Több versenyző is kivonult a 74. Miss Universe-ről Thaiföldön, miután a rendező ország egyik vezető tisztségviselője nyilvánosan megalázta Miss Mexikót. A botrányos jelenet, amelyet élőben közvetítettek, komoly felháborodást váltott ki, és a Miss Universe Szervezet (MOU) hivatalosan is elítélte a történteket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fatima BoschMiss UniversevilágversenyszépségversenyThaiföld

Botrányba fulladt a Miss Universe világverseny próbája Thaiföldön. Nawat Itsaragrisil, a Miss Universe Thailand igazgatója nemes egyszerűséggel lehülyézte Fatima Bosch mexikói szépségkirálynőt, amiért az állítólag nem posztolt elegendő promóciós tartalmat.

Fatima Bosch, FatimaBosch, Miss Universe Mexico 2025, Miss Universe Mexico2025
Fatima Bosch mexikói szépségkirálynőt alázták meg a 74. Miss Universe versenyen
Fotó: Instagram/Fatima Bosch

Amikor Bosch megpróbált válaszolni, Nawat felemelte a hangját, rendreutasította a nőt, majd biztonságiakat hívott, és azzal fenyegetőzött, hogy kizárja azokat a versenyzőket, akik kiállnak a mexikói szépség mellett – írja a BBC. Ez a videón jól hallható is: „Aki folytatni akarja a versenyt, üljön le. Aki kimegy, az többé nem tér vissza”. Ennek ellenére a felvételen látszik, hogy a legtöbb versenyző felállt, és Miss Mexikóval együtt elhagyja a termet.

A Miss Universe a nők erejéről szól

A 25 éves Bosch később azt mondta, Nawat „nem volt tiszteletteljes”, és „buta nőnek” nevezte. A thai igazgató tagadta, hogy ezt mondta volna, de a felvétel alapján többen hallani vélték a sértést. A Miss Universe Szervezet (MOU) elnöke, Raul Rocha közleményben hangsúlyozta: Nawat „megalázta és megfélemlítette” a versenyzőt, ezért részvételét korlátozzák, sőt jogi lépéseket is fontolgatnak. 

„A Miss Universe a nők erejéről és hangjáról szól” – tette hozzá Rocha.

„Nem félek kiállni magamért. Nem vagyok baba, akit kisminkelnek és felöltöztetnek. A hangomat minden nőért hallatni akarom” – jelentette ki Fatima Bosch. Itsaragrisil később belátta, hgy hibázott, s azóta nyilvánosan bocsánatot kért. A verseny a botrány ellenére folytatódott, az új Miss Universe-t november 21-én koronázzák meg Bangkokban.

Amúgy a múlt hét végén – ahogy azt az Origo is megírta – cseh lány lett a Miss Earth 2025, aki több mint nyolcvan ország képviselőjét utasította maga mögé a manilai döntőben. A szépségversenyt a Fülöp-szigeteken rendezték, ahol a látványos finálé során Natalie Puskinova vette át a koronát a tavalyi győztes Jessica Lane-től.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!