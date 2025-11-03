Hírlevél

Morgan Freeman

Morgan Freemanre rá sem lehet ismerni – mindenki aggódik érte

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Morgan Freeman neve évtizedek óta egyet jelent a bölcsességgel és a karizmatikus jelenléttel, de legutóbbi televíziós szereplése aggodalmat keltett rajongói körében. A Jennifer Hudson Show-ban tűnt fel, ahol sokak szerint Morgan Freeman láthatóan gyengének és zavartnak tűnt.
Morgan Freeman

A 88 éves Morgan Freeman a Jennifer Hudson Show-ban tett megjelenése után újra az internet figyelmének középpontjába került. A felvételen, amelyet a műsor közösségi oldalán osztottak meg, a színész lassan sétál végig a stúdió folyosóján, miközben a stáb tapssal fogadja. Bár mosolygott, sok néző szerint zavartnak tűnt, és többen attól tartanak, hogy az világhírű színész egészségi állapota romlott.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - APRIL 26: Morgan Freeman speaks onstage during the AFI Life Achievement Award Ceremony honoring Francis Ford Coppola at Dolby Theatre on April 26, 2025 in Hollywood, California. Alberto E. Rodriguez/Getty Images/AFP (Photo by Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
2025 április 26-án Morgan Freeman az AFI Életműdíj-átadó ünnepségen mondott beszédet
Fotó: ALBERTO E. RODRIGUEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Milyen betegségben szenved Morgan Freeman?

A Daily Mail információi szerint Freeman évekkel ezelőtt súlyos autóbalesetet szenvedett Mississippi államban, amikor járműve többször megpördült és felborult. A színészt a mentők vágták ki a roncsból, majd helikopterrel kórházba szállították. A baleset következtében komoly idegsérülést szenvedett, ami azóta is tartós fájdalmat és mozgáskorlátozottságot okoz. Az ebből fakadó krónikus panaszok miatt fibromyalgiát diagnosztizáltak nála.

Miért visel Morgan Freeman mindig kesztyűt?

A színész azóta rendszeresen visel fekete kompressziós kesztyűt a bal kezén, hogy javítsa a vérkeringést és enyhítse a fájdalmat. Mint korábban elmondta, a kesztyű viselése segít megelőzni a duzzanatot és a merevséget. Freeman 2010-ben arról beszélt, hogy a kéz idegsérülése maradandó, és mozgása nagyrészt korlátozott – ezért az apró mozdulatok is kihívást jelentenek számára.

A közösségi médiában sokan aggodalmukat fejezték ki a színész állapota miatt, míg mások pozitívan tekintenek rá, hiszen 88 évesen is aktívan jelen van a nyilvánosság előtt. Bár egészsége törékeny, Morgan Freeman továbbra is a filmvilág egyik legelismertebb alakja, akinek életútja kitartásról, méltóságról és emberi erőről tanúskodik.

 

