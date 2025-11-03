Morgan Freemanre rá sem lehet ismerni – mindenki aggódik érte

A 88 éves Morgan Freeman a Jennifer Hudson Show-ban tett megjelenése után újra az internet figyelmének középpontjába került. A felvételen, amelyet a műsor közösségi oldalán osztottak meg, a színész lassan sétál végig a stúdió folyosóján, miközben a stáb tapssal fogadja. Bár mosolygott, sok néző szerint zavartnak tűnt, és többen attól tartanak, hogy az világhírű színész egészségi állapota romlott.

2025 április 26-án Morgan Freeman az AFI Életműdíj-átadó ünnepségen mondott beszédet

Fotó: ALBERTO E. RODRIGUEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Milyen betegségben szenved Morgan Freeman?

A Daily Mail információi szerint Freeman évekkel ezelőtt súlyos autóbalesetet szenvedett Mississippi államban, amikor járműve többször megpördült és felborult. A színészt a mentők vágták ki a roncsból, majd helikopterrel kórházba szállították. A baleset következtében komoly idegsérülést szenvedett, ami azóta is tartós fájdalmat és mozgáskorlátozottságot okoz. Az ebből fakadó krónikus panaszok miatt fibromyalgiát diagnosztizáltak nála.

Miért visel Morgan Freeman mindig kesztyűt?

A színész azóta rendszeresen visel fekete kompressziós kesztyűt a bal kezén, hogy javítsa a vérkeringést és enyhítse a fájdalmat. Mint korábban elmondta, a kesztyű viselése segít megelőzni a duzzanatot és a merevséget. Freeman 2010-ben arról beszélt, hogy a kéz idegsérülése maradandó, és mozgása nagyrészt korlátozott – ezért az apró mozdulatok is kihívást jelentenek számára.

A közösségi médiában sokan aggodalmukat fejezték ki a színész állapota miatt, míg mások pozitívan tekintenek rá, hiszen 88 évesen is aktívan jelen van a nyilvánosság előtt. Bár egészsége törékeny, Morgan Freeman továbbra is a filmvilág egyik legelismertebb alakja, akinek életútja kitartásról, méltóságról és emberi erőről tanúskodik.