Morgan Freeman teljesen kiakadt, őrjöng a sztár

Bár nálunk a szinkronizálás miatt kevésbé köztudott, de Morgan Freeman a filmipar egyik legkülönlegesebb, azonnal felismerhető hangjával rendelkező színész.

Morgan Freeman hadat üzen a mesterséges inteligenciának

Fotó: ANNA WEBBER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A tech világ azonban úgy tűnik, ezt a különlegességet is egyszerűen lemásolható nyersanyagnak tekinti. A Fox News cikke szerint Freeman nagyon feldúlt és ideges lett amiatt, hogy egyre több mesterséges intelligencia (MI) alapú hangutánzat jelenik meg tőle, ráadásul sokszor úgy használják a nevét és hangját, mintha erre engedélyt adott volna.

Morgan Freeman perre megy

„Ha ezt nélkülem csinálod, akkor kirabolsz engem” – mondta egy interjúban, majd hozzátette: ügyvédei az utóbbi időben „nagyon-nagyon elfoglaltak”, mert több esetben is jogi lépésekre készülnek.

Freeman szerint már most is megdöbbentően sok olyan tartalom kering az interneten, amely az ő hangját használja, törvénytelenül.

A 88 éves színész külön megemlítette azokat az MI-alkotásokat, amelyek nem csupán imitálják a hangját, hanem teljes digitális színészeket hoznak létre. A hollywoodi sztár felidézte, mennyi munkába került kialakítani azt a jellegzetes beszédstílust, amelyet ma már a világ minden táján ismernek.

Morgan Freemant – akinek az egészségi állapota aggodalmat keltett a közelmúltban – az egyik tanára tanította meg arra, hogyan formálja tisztán a mássalhangzókat, hogyan tartsa kontroll alatt a hangszínét – vagyis arra, hogy a hangja a mesterségének része, nem pedig szabadon másolható díszlet legyen.