Morgan Freeman

Morgan Freeman teljesen kiakadt, őrjöng a sztár

31 perce
Olvasási idő: 3 perc
Rendesen felbosszantották a hollywoodi világsztárt. Az Oscar-díjas színész, Morgan Freeman jogi lépéseket tesz a hangja mesterséges intelligencia általi felhasználása miatt.
Bár nálunk a szinkronizálás miatt kevésbé köztudott, de Morgan Freeman a filmipar egyik legkülönlegesebb, azonnal felismerhető hangjával rendelkező színész.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - APRIL 26: Morgan Freeman poses backstage during the 50th AFI Life Achievement Award: A Tribute To Francis Ford Coppola at Dolby Theatre on April 26, 2025 in Hollywood, California. Anna Webber/Getty Images for AFI/AFP (Photo by Anna Webber / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Morgan Freeman hadat üzen a mesterséges inteligenciának
Fotó: ANNA WEBBER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A tech világ azonban úgy tűnik, ezt a különlegességet is egyszerűen lemásolható nyersanyagnak tekinti. A Fox News cikke szerint Freeman nagyon feldúlt és ideges lett amiatt, hogy egyre több mesterséges intelligencia (MI) alapú hangutánzat jelenik meg tőle, ráadásul sokszor úgy használják a nevét és hangját, mintha erre engedélyt adott volna.

Morgan Freeman perre megy

„Ha ezt nélkülem csinálod, akkor kirabolsz engem” – mondta egy interjúban, majd hozzátette: ügyvédei az utóbbi időben „nagyon-nagyon elfoglaltak”, mert több esetben is jogi lépésekre készülnek. 

Freeman szerint már most is megdöbbentően sok olyan tartalom kering az interneten, amely az ő hangját használja, törvénytelenül. 

A 88 éves színész külön megemlítette azokat az MI-alkotásokat, amelyek nem csupán imitálják a hangját, hanem teljes digitális színészeket hoznak létre. A hollywoodi sztár felidézte, mennyi munkába került kialakítani azt a jellegzetes beszédstílust, amelyet ma már a világ minden táján ismernek.

Morgan Freemant – akinek az egészségi állapota aggodalmat keltett a közelmúltban – az egyik tanára tanította meg arra, hogyan formálja tisztán a mássalhangzókat, hogyan tartsa kontroll alatt a hangszínét – vagyis arra, hogy a hangja a mesterségének része, nem pedig szabadon másolható díszlet legyen.

 

