Halálos járvány tizedeli az ukránokat a fronton – riasztó sebességgel terjed

Komoly szabályváltoztatás jön a nyugdíjas korhatárnál – mindenkit érint

mozdonyvezető

Elaludt a mozdonyvezető, majd jött a teljes káosz – videó

Hajmeresztő pillanatokat éltek át egy San Franciscó-i metró utasai. A mozdonyvezető elaludt a székében, pillanatokon múlt, hogy nem történt tragédia.
Egy sokkoló felvétel járta be az internetet, amelyen egy San Franciscó-i metrószerelvényen a mozdonyvezető elalszik szolgálat közben. A vonat eközben több mint 80 km/órás sebességgel száguld, az utasok között pedig kitör a pánik – számol be a New York Post.

mozdonyvezető
Elszabadult a metró, miután elaludt a mozdonyvezető (illusztráció) - Fotó: Unsplash

A mozdonyvezető elaludt, elszabadult a vonat

A felvételen jól látszik, ahogy a mozdonyvezető mozdulatlanul ül a vezetőfülkében, miközben a zsúfolt szerelvény hirtelen gyorsulni kezd egy kanyarban. Egy autó épphogy ki tudott térni előle, hajszálon múlott a baleset. Az erős ívben vett forduló az utasokat az egyik oldalra lökte; többen a földre estek – A rázkódás végül felébresztette a vezetőt, aki sietve fékezett, és megállította a vonatot. Ezután felállt, és próbálta megnyugtatni az utasokat: 

Sajnálom, nyugalom, nem ütköztünk.

A San Francisco Municipal Transportation Agency (SFMTA) vizsgálata szerint sem a vonattal, sem a pályával nem volt probléma, az incidens oka „fáradtságból eredő emberi hiba” volt. Az ügynökség azonnal felfüggesztette a vezetőt, és belső vizsgálatot indított.

Összeütközött két vonat Szlovákiában

Összeütközött két személyszállító vonat a pozsonyi megyében lévő Bazin (Pezinok) közelében, többen megsérültek. Szlovákiában a mostani vonatszerencsétlenség már a második hasonló eset egy hónapon belül.

Halálos vonatbaleset

Halálos kimenetelű vonatbaleset történt az 1-es számú vasútvonalon. Almásfüzitő és Komárom között egy tehervonat elgázolt egy embert.

 

