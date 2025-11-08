Vécépapírral tettek tönkre egy híres műalkotást

Az installáció középpontjában egy elmosódott folt állt, amely a középosztály kulturális tudatát szimbolizálta. Az önkéntes azonban nem ismerte a műalkotás jelentését, és úgy döntött, hogy megtisztítja a tükröt egy darab vécépapírral – írja a The Sun.

Vécépapírral okoztak kárt a műalkotásban.

Fotó: Unsplash

A jó szándék tette tönkre a műalkotást?

A több mint negyven év alatt felgyülemlett por volt a kompozíció lényege, amit a segítőkész takarítás szinte teljesen eltávolított. A múzeum munkatársai csak későn vették észre, mi történik, és hiába próbálták megállítani az önkéntest, a kár már megtörtént. A múzeum vezetése azonnal értesítette az alkotót, és bocsánatot kért a hibáért, de

félő, hogy a mű már helyrehozhatatlanul megsérült.

A Keelung Kulturális és Turisztikai Hivatal most kártérítés megfizetésére is kényszerülhet. Néhány műkritikus ugyanakkor azt állítja, hogy az eset önmagában új jelentést ad a műnek, így az új „törölt” állapotát is érdemes lenne megtartani.

A We Are Me című kiállítás részeként bemutatott alkotások mindennapi tárgyakból és építőanyagokból készültek, ezért a félreértés érthetőnek tűnhet. Több hasonló incidens történt az éven Olaszországban.

Szelfi helyett botrány Firenzében

Egy látogató megpróbálta leutánozni Ferdinando de’ Medici nagyherceg pózát Anton Domenico Gabbiani festményén, ám elvesztette egyensúlyát, és a festménynek csapódott, lyukat ütve annak alsó részén, a herceg jobb csizmájánál.

Veronai baki

Egy másik turista Veronában, a Maffei-palotában próbált fényképet készíteni a „Van Gogh” névre keresztelt, több száz Swarovski-kristállyal díszített műalkotásról – végül ráült a törékeny székre, amely azonnal meghajlott és megsérült.

A mostani eset azonban újabb kérdéseket vet fel arról, meddig terjedhet az emberi jó szándék – és hol kezdődik a kortárs művészet határa.