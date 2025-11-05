Hírlevél

Brendan Fraser

Jön a Múmia 4, Brendan Fraser is visszatér a mozikba

Annak idején kasszasiker volt, s úgy tűnik, egy újabb bőrt még le lehet húzni a hollywoodi mozifilmről. Húsz év után újra összeáll a klasszikus páros: Brendan Fraser és Rachel Weisz visszatér A Múmia 4. részében.
A horror-kalandfilm kedvelőinek nagy örömére érkezik a Múmia 4. része. Az 1999-es A múmia, a 2001-es A múmia visszatér és a 2008-as A múmia: A sárkánycsászár sírja után újra összeáll a klasszikus páros: Brendan Fraser és Rachel Weisz ismét együtt küzd meg a gonosszal.

La MomieThe Mummy 1999Real Stephen SommersBrendan FraserRachel WeiszArnold Vosloo.COLLECTION CHRISTOPHEL © Universal Pictures / Alphaville Films (Photo by Universal Pictures / Alphaville / Collection ChristopheL via AFP), Múmia
Az új Múmia-filmben Brendan Fraser és Rachel Weisz is játszani fog
Fotó: UNIVERSAL PICTURES / ALPHAVILLE / Collection ChristopheL via AFP

Az új A múmia-filmet az Universal stúdió készíti, a gyártást pedig a Radio Silence Productions végzi – ez Matt Bettinelli-Olpin és Tyler Gillett cége, akik egyben rendezőként is jegyzik majd a projektet. 

A hírek szerint a negyedik rész nem reboot, hanem a klasszikus történet folytatása lesz, tisztelegve az első két rész előtt. 

A nem túl sikeres harmadik epizód egyszerűen meg nem történtként lesz kezelve. Tehát nem annak a folytatása lesz a most érkező film – írja a Variety.

A Múmia-filmek producere is visszatér

A sikerre garanciát jelenthet, hogy a kedvelt színészpároson kívül a produkcióhoz visszatér az eredeti filmek producere, Sean Daniels is. Sajtóinformációk szerint a Múmia negyedik része nem csupán nosztalgiázás, a stúdió és a kreatív csapat célja egy olyan izgalmas, látványos és szórakoztató kalandfilm megalkotása, amely egyszerre idézi fel az eredeti filmek hangulatát és modern formában is megállja a helyét. 

Ugyanakkor az Universal még nem adott ki hivatalos közleményt az új Múmia-filmről.

Brendan Fraser egy időre visszavonult

Bizonyára sokan emlékeznek rá, hogy Brendan Fraser pár éve nagyon elengedte magát, borzasztóan elhízott – erről az Origo is írt. Személyes és egészségügyi problémái is voltak, emiatt visszavonult Hollywoodtól. A színész a 2022-es A bálna című filmmel tért vissza, amelyben olyan nagyot játszott, hogy elnyerte a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat. 

 

 

