A történelem egyik legsötétebb lelete került elő

Egy mumifikált macska került elő egy ősi templom falából. A lelet a Waltham Abbey templomban bukkant fel, ahol a hagyomány szerint Harold királyt, az utolsó angolszász uralkodót temették el a Hastingsi csata után. A rejtélyes tárgy most múzeumi kiállítás részeként látható - számol be a Daily Mail.

Régészek mumifikált macska leleteket fedeztek fel - Képünk illusztráció

Fotó: YouTube/Smithsonian Channel

Mumifikált macska a templom falában

A szakértők szerint a macskát a gonosz szellemek és boszorkányok ellen helyezhették a falba, valószínűleg szerencsehozó céllal. A Waltham Abbey templom évszázadok óta része Anglia történelmének, és most újabb titkot tárt fel múltjából.

A leletet az Epping Forest múzeum mutatja be, ahol a látogatók megismerhetik, hogyan vált a mumifikált macska az egyik legkülönösebb brit régészeti felfedezéssé.

