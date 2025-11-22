A munka jövőjéről és a mesterséges intelligenciáról jósolt Elon Musk

Elon Musk víziója a munka jövője kapcsán azon alapul, hogy a mesterséges intelligencia és a robotizáció képes lehet átvenni az emberi munkavégzés nagy részét. A Tesla vezérigazgatója szerint tíz–húsz éven belül a munkavégzés nem lesz szükségszerű a megélhetéshez. Úgy véli, hogy az AI fejlődése akár a pénz lényegtelenné válásához is vezethet. Ugyanakkor elismeri: sok lépés hiányzik még ahhoz, hogy mindez valósággá váljon.
Miért látja Elon Musk úgy, hogy a munka jövője gyökeresen megváltozik?
A milliárdos egy befektetési fórumon hangsúlyozta, hogy a technológiai fejlődés üteme elérheti azt a szintet, ahol az emberek már nem kényszerből dolgoznak. A mesterséges intelligencia és a robotizáció olyan feladatokat is átvehet, amelyeket ma még elképzelhetetlennek tartunk. Musk példaként említette, hogy a fizikai és szellemi munka egyaránt eltolódhat a hobbi jellegű tevékenységek irányába, hasonlóan a kertben végzett zöldségtermesztéshez.
Hogyan formálja át a munkaerőpiacot a technológiai fejlődés és a robotizáció?
Musk állítása szerint, ha az AI fejlődése tartja jelenlegi tempóját, akkor a pénz szerepe is radikálisan csökkenhet a gazdaságban. A robotizáció terjedése olyan mértékű változást hozhat, amely akár teljes iparágakat alakít át. Bár sok közgazdász kételkedik abban, hogy ez a fordulat ilyen gyorsan bekövetkezhet, a trendek alapján egyre több munkahely szorul átformálásra vagy automatizálásra.
Milyen következményei lehetnek annak, ha a munka jövője valóban opcionálissá válik?
Ha a mesterséges intelligencia és a robotok átveszik a gazdaság motorját, az emberek dönthetnek majd, hogy dolgoznak-e vagy sem. Ez a szemléletváltás a munkahelyek átalakulása mellett akár társadalmi és gazdasági hatásokat is kiválthat.
A közgazdászok azonban hangsúlyozzák: a robotika tömeggyártása továbbra is költséges, és ez lassíthatja az átmenetet
Elon Musk nem közgazdász és nem valamiféle világpróféta, hanem egy rendkívül sikeres – és gyakran megosztó – milliárdos vállalkozó, aki saját technológiai tapasztalatai alapján fogalmaz meg jóslatokat. Sok szakértő és közgazdász azonban egészen másképp látja a helyzetet, és jóval óvatosabban értékeli a technológiai változások munkaerőpiacra gyakorolt hatásait.
Milyen hatással lesz a mesterséges intelligencia a munkaerőpiacra?
Elon Muskkal ellentétben a Google anyavállalatának első embere szerint az AI nem a munkahelyek eltűnését, hanem azok átalakulását hozza magával – méghozzá pozitív irányban. Sundar Pichai úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia „gyorsítóként” működik, amely segít a vállalatoknak és az egyéneknek is hatékonyabban működni, nem pedig kiváltja őket.
Milyen lesz a munka a jövőben?
A világban végbemenő technológiai fordulat, a digitalizáció és automatizáció lendületes térhódítása, a demográfiai változások, a COVID-19 pandémia, illetve az e jelenségekkel összefüggésben is egyre inkább elterjedő rugalmas és atipikus foglalkoztatási formák alapjaiban változtatják meg a munkavégzés jövőbeni formáit.
E változások hatására (is) az érintett munkaerőpiaci elvárások közül egyre hangsúlyosabb helyet kapnak az ún. transzverzális készségek, olyan kompetenciák (pl. önálló tanulásra való képesség, együttműködés, kritikus gondolkodás, digitális kompetenciák stb.), amelyek lehetővé teszik a munka változó világához történő gyors és rugalmas alkalmazkodást – derül ki a Századvég elemzéséből.