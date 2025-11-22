A munka jövőjéről és a mesterséges intelligenciáról jósolt Elon Musk

Elon Musk víziója a munka jövője kapcsán azon alapul, hogy a mesterséges intelligencia és a robotizáció képes lehet átvenni az emberi munkavégzés nagy részét. A Tesla vezérigazgatója szerint tíz–húsz éven belül a munkavégzés nem lesz szükségszerű a megélhetéshez. Úgy véli, hogy az AI fejlődése akár a pénz lényegtelenné válásához is vezethet. Ugyanakkor elismeri: sok lépés hiányzik még ahhoz, hogy mindez valósággá váljon.

A mesterséges intelligencia jelentősen átalakítja a munka jövőjét

Fotó: MI generált kép

Miért látja Elon Musk úgy, hogy a munka jövője gyökeresen megváltozik?

A milliárdos egy befektetési fórumon hangsúlyozta, hogy a technológiai fejlődés üteme elérheti azt a szintet, ahol az emberek már nem kényszerből dolgoznak. A mesterséges intelligencia és a robotizáció olyan feladatokat is átvehet, amelyeket ma még elképzelhetetlennek tartunk. Musk példaként említette, hogy a fizikai és szellemi munka egyaránt eltolódhat a hobbi jellegű tevékenységek irányába, hasonlóan a kertben végzett zöldségtermesztéshez.

Elon Musk

Fotó: SAMUEL CORUM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hogyan formálja át a munkaerőpiacot a technológiai fejlődés és a robotizáció?

Musk állítása szerint, ha az AI fejlődése tartja jelenlegi tempóját, akkor a pénz szerepe is radikálisan csökkenhet a gazdaságban. A robotizáció terjedése olyan mértékű változást hozhat, amely akár teljes iparágakat alakít át. Bár sok közgazdász kételkedik abban, hogy ez a fordulat ilyen gyorsan bekövetkezhet, a trendek alapján egyre több munkahely szorul átformálásra vagy automatizálásra.

Milyen következményei lehetnek annak, ha a munka jövője valóban opcionálissá válik?

Ha a mesterséges intelligencia és a robotok átveszik a gazdaság motorját, az emberek dönthetnek majd, hogy dolgoznak-e vagy sem. Ez a szemléletváltás a munkahelyek átalakulása mellett akár társadalmi és gazdasági hatásokat is kiválthat.

A közgazdászok azonban hangsúlyozzák: a robotika tömeggyártása továbbra is költséges, és ez lassíthatja az átmenetet

– írja a Daily Mail.

A mesterséges intelligencia árnyoldala

Fotó: Pexels

Elon Musk nem közgazdász és nem valamiféle világpróféta, hanem egy rendkívül sikeres – és gyakran megosztó – milliárdos vállalkozó, aki saját technológiai tapasztalatai alapján fogalmaz meg jóslatokat. Sok szakértő és közgazdász azonban egészen másképp látja a helyzetet, és jóval óvatosabban értékeli a technológiai változások munkaerőpiacra gyakorolt hatásait.

Milyen hatással lesz a mesterséges intelligencia a munkaerőpiacra?

Elon Muskkal ellentétben a Google anyavállalatának első embere szerint az AI nem a munkahelyek eltűnését, hanem azok átalakulását hozza magával – méghozzá pozitív irányban. Sundar Pichai úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia „gyorsítóként” működik, amely segít a vállalatoknak és az egyéneknek is hatékonyabban működni, nem pedig kiváltja őket.