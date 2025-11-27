Nem hiszi el, mennyiért keltek el Miss Röfi cipői

A kultikus Muppet Show-relikviák – köztük Miss Röfi, Sütiszörny és Kermit, a béka – az 1990-ben, 53 évesen elhunyt Henson cégének mintegy 400 tételéből rendezett aukción kerültek kalapács alá, a teljes bevétel 2,6 millió dollár (857 millió forint) volt – számolt be róla az árverési ház.

A Muppet Show-relikviák árverését meglepően nagy érdeklődés övezte (illusztráció) – Fotó: DANIEL REINHARDT / Deutsche Presse-Agentur GmbH

Először árverezett Muppet Show-relikviák

Licitharc folyt Miss Röfi levendulaszínű cipőjéért, amelyet az 1981-ben bemutatott Nagy Muppet rajcsúrozás című film egyik jelenetében viselt. A cipőkért végül több mint 22 ezer dollárt (7 millió forintot) fizetett ki egy rajongó, a becsült ár háromszorosát.

Az árverés legmagasabb áron, 90 ezer dollárért (30 millió forintért) elkelt tétele A sötét kristály – Az ellenállás kora című 2019-es fantasysorozat lila kristály kelléke volt, amelynek értékét előzetesen 20 ezer dollárra becsülték. A sötét kristály című, 1982-ben bemutatott filmnek Henson nemcsak társ-forgatókönyvírója és társrendezője volt, de szerepelt is benne.

A Julien's Auctions közlése szerint 70 éve alapított Jim Henson Company tárgyaiból először tartottak árverést.

