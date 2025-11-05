Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Allahu Akbart kiáltott, majd szándékosan gázolt embereket egy férfi Franciaországban

Olvasta már?

Megrázó részletek: megszólalt a szentmártonkátai tragédiát okozó fiú édesapja

múzeum

Sokkoló múzeumi rablás: több mint 1000 műtárgy tűnt el egyetlen éjszaka alatt

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy megdöbbentő múzeumi rablás rázta meg Kaliforniát. Az Oakland Múzeum raktárából több mint ezer értékes műtárgyat loptak el, köztük ékszereket, őslakos amerikai faragványokat és történelmi relikviákat. A múzeumi rablás ügyében az FBI nyomozást indított el.
Link másolása
Vágólapra másolva!
múzeumrablásKalifornia

A kaliforniai Oakland Múzeum (Oakland Museum of California – OMCA) raktárából több mint ezer tárgyat vittek el ismeretlen elkövetők. A hatóságok szerint a múzeumi rablás október közepén történt, amikor a tolvajok egy külső raktárépületbe törtek be. 

múzeumi rablás
A múzeumi rablás során több mint ezer értékes műtárgy tűnt el az Oakland Múzeum raktárából
Fotó: x / Oakland Police Dept.

Milyen tárgyakat loptak el az oaklandi múzeumból?

  • Florence Resnikoff néhai művész fémből készült nyaklánca
  • faragott rozmáragyarak (scrimshaw technikával díszítve)
  • őslakos amerikai kézműves kosarak
  • történelmi jelvények és kitűzők
  • sportrelikviák
  • különféle ékszerek
  • egyedi faragványok
  • antik és művészi emléktárgyak

Hogyan dolgozik az FBI a múzeumi rablás ügyén?

Az Oaklandi Rendőrség az FBI műkincslopásokra szakosodott egységével közösen vizsgálja az ügyet. A nyomozók a digitális piactereket és a gyűjtői árucikkekkel foglalkozó hálózatokat is ellenőrzik, hogy azonosítsák a lopott tárgyakat - tájékoztat a New Sky.

 A szakértők szerint egyes darabok már eladásra is kerülhettek különböző aukciós vagy online felületeken, például az eBay-en. John Romero, egy nyugalmazott rendőrkapitány szerint az ilyen eseteknél a tolvajok gyors pénzre törekszenek, ezért az ellopott tárgyakat azonnal megpróbálják értékesíteni, jóval a tényleges értékük alatt.

A múzeum igazgatója, Lori Fogarty elmondta, hogy a rablás nemcsak az intézményt, hanem a közösséget is sújtja, hiszen ezek a tárgyak Kalifornia kulturális örökségének részei. A lopás részleteit azért hozták nyilvánosságra, hogy a lakosság segítsen a tárgyak visszaszerzésében, mivel azok akár bolhapiacokon vagy online platformokon is felbukkanhatnak.

A párizsi Louvre-ból nemrég több mint 88 millió euró értékű műtárgyat loptak el fényes nappal, kevesebb mint nyolc perc alatt. 

Az eltűnt kincsek között felbecsülhetetlen történelmi jelentőségű ékszerek is vannak, az eset óriási nemzetközi visszhangot keltett.  

Szépművészeti Múzeum: a világ egyik legnagyobb műkincsrablásának helyszíne

A Szépművészeti Múzeum falai között egyetlen éjszaka alatt történt meg az, amit addig senki sem hitt volna lehetségesnek. Hét világhírű festmény tűnt el nyomtalanul, köztük egy Raffaello-remekmű is. A tolvajok mesteri precizitással dolgoztak, és a rablás híre percek alatt bejárta a világot. A hatóságok minden követ megmozgattak, hogy kézre kerítsék az elkövetőket, de a nyomok mintha a semmibe vesztek volna.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!