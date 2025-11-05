Sokkoló múzeumi rablás: több mint 1000 műtárgy tűnt el egyetlen éjszaka alatt

A kaliforniai Oakland Múzeum (Oakland Museum of California – OMCA) raktárából több mint ezer tárgyat vittek el ismeretlen elkövetők. A hatóságok szerint a múzeumi rablás október közepén történt, amikor a tolvajok egy külső raktárépületbe törtek be.

A múzeumi rablás során több mint ezer értékes műtárgy tűnt el az Oakland Múzeum raktárából

Fotó: x / Oakland Police Dept.

Milyen tárgyakat loptak el az oaklandi múzeumból?

Florence Resnikoff néhai művész fémből készült nyaklánca

faragott rozmáragyarak (scrimshaw technikával díszítve)

őslakos amerikai kézműves kosarak

történelmi jelvények és kitűzők

sportrelikviák

különféle ékszerek

egyedi faragványok

antik és művészi emléktárgyak

Hogyan dolgozik az FBI a múzeumi rablás ügyén?

Az Oaklandi Rendőrség az FBI műkincslopásokra szakosodott egységével közösen vizsgálja az ügyet. A nyomozók a digitális piactereket és a gyűjtői árucikkekkel foglalkozó hálózatokat is ellenőrzik, hogy azonosítsák a lopott tárgyakat - tájékoztat a New Sky.

A szakértők szerint egyes darabok már eladásra is kerülhettek különböző aukciós vagy online felületeken, például az eBay-en. John Romero, egy nyugalmazott rendőrkapitány szerint az ilyen eseteknél a tolvajok gyors pénzre törekszenek, ezért az ellopott tárgyakat azonnal megpróbálják értékesíteni, jóval a tényleges értékük alatt.

OPD and the FBI, is investigating a burglary that occurred at the Oakland Museum of California’s off-site storage facility. The suspect(s) broke into the facility and stole more than 1,000 items from the Museum’s collection.



More in the linkhttps://t.co/Oc409w1A5Z pic.twitter.com/9Vx2L1yNqA — Oakland Police Dept. (@oaklandpoliceca) October 29, 2025

A múzeum igazgatója, Lori Fogarty elmondta, hogy a rablás nemcsak az intézményt, hanem a közösséget is sújtja, hiszen ezek a tárgyak Kalifornia kulturális örökségének részei. A lopás részleteit azért hozták nyilvánosságra, hogy a lakosság segítsen a tárgyak visszaszerzésében, mivel azok akár bolhapiacokon vagy online platformokon is felbukkanhatnak.

A párizsi Louvre-ból nemrég több mint 88 millió euró értékű műtárgyat loptak el fényes nappal, kevesebb mint nyolc perc alatt.

Az eltűnt kincsek között felbecsülhetetlen történelmi jelentőségű ékszerek is vannak, az eset óriási nemzetközi visszhangot keltett.

Szépművészeti Múzeum: a világ egyik legnagyobb műkincsrablásának helyszíne

A Szépművészeti Múzeum falai között egyetlen éjszaka alatt történt meg az, amit addig senki sem hitt volna lehetségesnek. Hét világhírű festmény tűnt el nyomtalanul, köztük egy Raffaello-remekmű is. A tolvajok mesteri precizitással dolgoztak, és a rablás híre percek alatt bejárta a világot. A hatóságok minden követ megmozgattak, hogy kézre kerítsék az elkövetőket, de a nyomok mintha a semmibe vesztek volna.