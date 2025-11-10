Puccs Kijevben? Brutális házkutatás Zelenszkij legnagyobb támogatójánál

A NABU (Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) közösen tartott házkutatást Timur Mindics, a Kvartal 95 stúdió társtulajdonosa otthonában. A vizsgálat Kijevben zajlott, miközben Mindics néhány órával korábban elhagyta Ukrajnát – értesült az Ukrainszka Pravda.

Házkutatást tartottak Zelenszkij üzlettársánál Kijevben – a NABU nagyszabású korrupcióellenes akciót indított

Fotó: MASSIMO VALICCHIA / NurPhoto / AFP

A korrupció elleni akció az energia szektor állami vállalatainak irányítását érintő, „nagyszabású szervezett bűnszövetkezetet” céloz – áll a NABU hivatalos közleményében. A részleteket a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de több forrás szerint a vizsgálat a közpénzek elsikkasztására is kiterjed.

A Cenzor.net és az Ukrainszka Pravda szerint Mindics már korábban a NABU érdeklődésének középpontjába került. Egyes újságírók úgy tudják, már 2025 júliusában elhagyta az országot. A hatóságok gyanúbejelentést készítettek elő ellene, amely részben összefügghet azzal, hogy Zelenszkij korábban megpróbálta korlátozni a független korrupcióellenes szervek hatáskörét.

A nyári tüntetések nyomán az elnök visszavonta a NABU és SAPO függetlenségét korlátozó jogszabályt, ám az energia szektor körüli ügyek továbbra is élesen vetik fel a korrupció kérdését Ukrajnában.

A RBC-Ukrajina szerint a házkutatás Herman Galuscsenkót, korábbi energiaügyi minisztert is érintette, akit a nyomozók szintén az energia szektorban kialakult korrupciós hálózat feltérképezésével hoztak összefüggésbe.