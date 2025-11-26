Hírlevél

Rendkívüli

Von der Leyen csak most jött rá, mekkora a baj

Tudta?

Férfiak tömegei szedik – most kiderült, hogy akár egy évvel is megrövidítheti az életüket

Nagy Ottó

Extravagáns koporsót kap Nagy Ottó császár

Ezer év után új nyughelyet kap I. Ottó, a magdeburgi székesegyházban nyugvó császár. Nagy Ottó extravagáns koporsóját Silke Trekel ékszerész készíti el a titánból és aranyból.
Szász-Anhalt német tartomány Művészeti Alapítványának zsűrije a beérkezett pályázatokat elbírálva úgy döntött, Silke Trekel ékszerészt bízzák meg Nagy Ottó császár (912-973) új koporsójának elkészítésével.

Ottó győzelme II. Berengár felett. Nagy Ottó császárnak új koporsót készítenek titánból és aranyból.
Ottó győzelme II. Berengár felett. Nagy Ottó császárnak új koporsót készítenek titánból és aranyból.
Fotó: Wikipédia

I. Ottó német-római császár földi maradványai már több mint ezer éve a magdeburgi székesegyházban nyugszanak, a fa koporsót azonban kikezdte az idő vasfoga. Ezért az egykori uralkodó új nyughelyet kap.  

Aranyból és titánból készül Nagy Ottó császár koporsója

Trekel, aki maga is az alapítvány ösztöndíjasa, az új koporsót titánból és aranyból tervezte meg. Ezzel ötvözhetnék „a stabilitást, a tartósságot és az esztétikai nemességet” – vélekedett a zsűri. 

Ugyanakkor a felfelé ívelő forma dinamizmust, modernizációt és haladást sugároz Ottó szellemében

 – tették hozzá. A koporsón egy felirat és egy absztrakt császári korona is látható lenne. 

Tavaly jelentős károkat állapítottak meg az egykori császár sírján. A mészkőből készült szarkofág szakértők szerint instabil, és felújításra szorul. 

I. Ottó, más néven Nagy Ottó, a Német-római Birodalom első császára volt. 962-ben koronázták meg Rómában. 968-ban megalapította a magdeburgi érsekséget. 973-ban Memlebenben halt meg és a már 946-ban elhunyt felesége, Editha oldalán temették el. Editha koporsóját 15 éve Kornelia Thümmel szobrászművész újratervezte. Akkor is a Művészeti Alapítvány írt ki pályázatot. 

