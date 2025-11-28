Hatalmas melleivel riogatja a szomszédokat – felkavaró képek és videó

A nagymellű nő, Sonja Lahtinen évek óta visszatérő szereplője a közösségi médiának, extrém méretű implantátumai miatt. A nő bevallotta, hogy gyakran melltartó nélkül sétál a környéken, amit nem minden szomszéd néz jó szemmel. Sonja még nagyobb mellekre vágyik, ám az egészségügyi kockázatok egyelőre eltántorítják az újabb műtéttől. Magabiztossága azonban töretlen, amit közösségi médiás bejegyzései is bizonyítanak.

Nagymellű nő-Finnország népszerű influenszere

Fotó: mrs_koriste/instagram

A nagymellű nő és az implantátumok

Sonja Lahtinen több mint 34 ezer fontot, azaz közel 15 millió forintot költött N-kosaras, kétliteres implantátumaira. A hatalmas súly miatt jól átgondolja, vállal-e újabb műtétet: bár még nagyobb mellekre vágyik, az orvosi figyelmeztetések visszatartják.

A nő gyakran jelenik meg melltartó nélkül a háza körül, amit több szomszéd is helytelennek tart.

Sonja Instagramján is büszkén mutatja meg alakját. Több mint 600 ezer követővel büszkélkedhet, és bejegyzéseiben rendzeresen pózol különféle szexi és divatos ruhákban. Természetesen melltartó nélkül, magabiztos mosollyal. Nem véletlen, hogy ő Finnország legnagyobb mellű nője.

