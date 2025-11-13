Hírlevél

napkitörések

Ez durva: az erős napkitörések miatt halasztottak el kilövést

1 órája
Elhalasztották a Blue Origin New Glenn űrrakétájának szerdára tervezett indítását intenzív napkitörések miatt, amelyek az Egyesült Államokban sarki fényjelenségeket okoztak – jelentette be a NASA. A napkitörések megnövekedett sugárzást okoznak.
A New Glenn rakéta szerdán délután indult volna útnak Floridából a NASA két Mars-szondájával a fedélzetén, ám a napkitörések közbe szóltak. 

Napkitörésektől tartanak, ezért nem indulhatott el a New Glenn – Fotó: PAUL HENNESSY / ANADOLU
Napkitörésektől tartanak, ezért nem indulhatott el a New Glenn
Fotó: PAUL HENNESSY / ANADOLU

 

A napkitörés sugárzást okozhat

Az időközben megnövekedett naptevékenység miatt öt órával a tervezett start előtt elhalasztották az indítást. A NASA a napkitörések okozta megnövekedett sugárzástól tartva döntött a halasztás mellett.

 Az űrhivatal illetékesei közölték, hogy csütörtökön újabb kísérletet tesznek az űrrakéta elindítására.

A januárban bemutatott, 98 méter magas New Glenn rakétának ez lesz a második repülése.

Jeff Bezos 2000-ben alapított Blue Origin űrvállalata egy másik, kisebb rakétatípussal, a New Sheparddel szállít űrturistákat Texasból.

Űrturisták a fedélzeten

Tavaly májusban jelentették be, hogy a Blue Origin kétéves szünet után újra utasokat szállít az űrbe. 

Világsztár az űrben

Katy Perry amerikai énekesnő 10 percet töltött az űrben egy csupa nőkből álló legénység tagjaként. 

 

