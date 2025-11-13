Ez durva: az erős napkitörések miatt halasztottak el kilövést

A New Glenn rakéta szerdán délután indult volna útnak Floridából a NASA két Mars-szondájával a fedélzetén, ám a napkitörések közbe szóltak.
A napkitörés sugárzást okozhat
Az időközben megnövekedett naptevékenység miatt öt órával a tervezett start előtt elhalasztották az indítást. A NASA a napkitörések okozta megnövekedett sugárzástól tartva döntött a halasztás mellett.
Az űrhivatal illetékesei közölték, hogy csütörtökön újabb kísérletet tesznek az űrrakéta elindítására.
A januárban bemutatott, 98 méter magas New Glenn rakétának ez lesz a második repülése.
Jeff Bezos 2000-ben alapított Blue Origin űrvállalata egy másik, kisebb rakétatípussal, a New Sheparddel szállít űrturistákat Texasból.
Űrturisták a fedélzeten
Tavaly májusban jelentették be, hogy a Blue Origin kétéves szünet után újra utasokat szállít az űrbe.
Világsztár az űrben
Katy Perry amerikai énekesnő 10 percet töltött az űrben egy csupa nőkből álló legénység tagjaként.