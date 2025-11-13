Ez durva: az erős napkitörések miatt halasztottak el kilövést

A New Glenn rakéta szerdán délután indult volna útnak Floridából a NASA két Mars-szondájával a fedélzetén, ám a napkitörések közbe szóltak.

Napkitörésektől tartanak, ezért nem indulhatott el a New Glenn

A napkitörés sugárzást okozhat

Az időközben megnövekedett naptevékenység miatt öt órával a tervezett start előtt elhalasztották az indítást. A NASA a napkitörések okozta megnövekedett sugárzástól tartva döntött a halasztás mellett.

Launch is tomorrow.. Again. New Glenn pic.twitter.com/2Amiev46w5 — IGW (@interstellargw) November 11, 2025

Az űrhivatal illetékesei közölték, hogy csütörtökön újabb kísérletet tesznek az űrrakéta elindítására.

A januárban bemutatott, 98 méter magas New Glenn rakétának ez lesz a második repülése.

Jeff Bezos 2000-ben alapított Blue Origin űrvállalata egy másik, kisebb rakétatípussal, a New Sheparddel szállít űrturistákat Texasból.

