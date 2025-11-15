Egy új, halálos vírust fedeztek fel - ez pusztította el Napóleon seregét is

A friss kutatások szerint Napóleon katonái 1812-ben nemcsak az éhezés, a kimerültség és a fagy miatt gyengültek le, hanem olyan fertőzések is tizedelték őket, amelyeket korábban nem kötöttek az oroszországi hadjárathoz. A Vilnius közelében feltárt tömegsírban talált francia katonák fogmintáinak vizsgálata több, addig nem ismert kórokozót mutatott ki - tájékoztat a Fox News.

Napóleon seregének pusztulását több, nem dokumentált fertőzés is súlyosbította

Fotó: Unsplash

A mintákban paratífuszért felelős baktériumot, valamint ruhatetvek által terjesztett visszatérő lázat okozó kórokozót mutattak ki. A kutatók szerint a szennyezett víz, az embertelen higiéniai körülmények és a zsúfolt, legyengült hadsereg ideális környezetet teremtett a fertőzések gyors terjedéséhez.

Milyen betegségek tizedelték Napóleon seregét 1812-ben?

A vizsgálatok szerint a 13 megvizsgált katona közül négynél paratífusz baktériumot, kettőnél pedig louse-borne relapsing fever kórokozót mutattak ki. Mindkét betegség magas lázzal, fejfájással, gyengeséggel jár, és gyorsan terjed zsúfolt környezetben.

A 1812-es visszavonulás során a katonák már eleve alultápláltak voltak, fagypont alatti hőmérsékletnek kitéve, ellátmány nélkül. A friss eredmények arra utalnak, hogy a bakteriális fertőzések súlyosbították a helyzetet, és tovább növelték a halálozást.

Hogyan járultak hozzá a fertőzések Napóleon oroszországi vereségéhez?

A kutatók szerint a betegségek drámai módon gyengítették a francia hadsereget, amely így kevésbé tudott ellenállni az orosz télnek és az ellenséges csapatok támadásának. Vilnius fontos állomása volt a visszavonulásnak, ahol a katonák tömegesen érkeztek meg betegségektől és kimerültségtől sújtva – és ahol sokan életüket vesztették.

