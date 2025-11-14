Elképesztő összegért kelt el egy svájci aukción Napóleon gyémántbrossa

A bross, amely medálként is viselhető, egy több mint tizenhárom karátos ovális gyémántot ábrázol, amelyet további gyémántok vesznek körül - írja a CBS. Az ékszer azért is különleges, mert a francia császár a waterlooi csatából menekülve ejtette el. A szerencsés új tulajdonos 4,4 millió dollárt, átszámítva csaknem 1,5 milliárd forintot sem sajnált a történelmi brossért. Napóleont a waterlooi csatában az egyesült brit és porosz seregek legyőzték, ezért menekülés közben kénytelen volt néhány hintóját hátrahagyni, amelyek a sáros úton elakadtak.

Az árverésen további Napóleonhoz köthető tárgyak is gazdára találtak. Fotó: PIERRE ALBOUY / AFP

Egyéb Napóleonhoz köthető tárgy is gazdára talált az árverésen

Az egyik ilyen hintóból került elő a gyémántbross.

Szakértők szerint az eladási ár messze meghaladta az ékszer valódi értékét. A vevő kiléte nem került nyilvánosságra, annyit lehet tudni, hogy egy magángyűjtő vásárolta meg. A történészek szerint a brosst és néhány más tárgyat 1815-ben, a waterlooi csata után három nappal, trófeaként felajánlották III. Frigyes Vilmos porosz királynak.

Évszázadokon át a Hohenzollern porosz királyi dinasztia ereklyéi között pihent, majd néhány évvel ezelőtt egy magángyűjtőhöz került.

Az árverésen gazdára lelt továbbá egy több mint 132 karátos zöld berill, amelyet Napóleon állítólag az 1804-es koronázásán viselt. Az ékszer 838 000 frankért (csaknem 350 millió forintért) kelt el, amely a tizenhétszerese annak, mint amelyet az értékbecslők meghatároztak. Egy szakértő szerint a tárgyak értékén sokat emelt a párizsi Louvre múzeumból történt rablás. Sokan ugyanis attól tartottak, hogy ha most nem vásárolják meg az ékszereket, akkor egy újabb rablás miatt talán már nem lesz rá lehetőségük. Az Origo korábban már írt egy hasonló cikket, miszerint még soha nem fizettek festményért ennyi pénzt Magyarországon, mint Csontváry Kosztka Tivadar Titokzatos sziget című festményéért.