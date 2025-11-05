Milliós büntetés vár arra, aki rossz helyen használ naptejet

Naptej miatt súlyos bírságot kaphatnak azok, akik tiltott összetevőket tartalmazó készítményeket használják Thaiföld tengerpartjain. Az új környezetvédelmi szabály értelmében, aki nem „reef-safe” terméket visz magával a vízbe, akár 100 000 bahtot (kb. 10 millió forintot) is fizethet - számol be a Bild.

A megfelelő naptej kiválasztása mostantól nemcsak egészségügyi, hanem környezetvédelmi kérdés is Thaiföldön

Fotó: Unsplash

Miért veszélyes a naptej a korallokra?

A hagyományos naptejekben található vegyületek, mint például az oxibenzon, oktinoxát, 4-metil-benzilid-kámfor és a butil-parabén, közvetlenül károsítják a tengeri élővilágot. Ezek az anyagok megakadályozzák a korall-lárvák fejlődését, gátolják a szaporodást, és hozzájárulnak a korallfehéredéshez, amely végül a zátonyok pusztulásához vezethet. A hatóságok szerint nem a napozással van a gond, hanem azzal, ami a vízbe kerül, amikor a turisták bemennek fürödni.

Thaiföld a világ egyik legváltozatosabb korallrégiója: több mint 700 korallfaj és 4000 halfaj él az ország vizeiben. A Similan- és Surin-szigetek, a Phi Phi-szigetek és Koh Tao különösen kedvelt célpontok a búvárok és sznorkelesek körében.

A turizmus azonban komoly terhet ró a természetre – a tömeges látogatottság, a klímaváltozás és a vízszennyezés miatt több korallzátony súlyosan károsodott. A híres Maya-öböl, amelyet Leonardo DiCaprio filmje tett ismertté, évekre bezárt, hogy a természet regenerálódhasson.

A thaiföldi hatóságok helyreállítási programokat indítottak, hogy újraélesszék a korallokat és támogassák a helyi ökoszisztémát. Koh Tao környékén már több önkéntes projekt is zajlik, ahol új korallokat ültetnek és a sérült zátonyokat javítják.

A naptejek fontosságáról az Origo is írt cikket korábban.