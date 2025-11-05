Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
naptej

Milliós büntetés vár arra, aki rossz helyen használ naptejet

42 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Thaiföld szigorúan fellép a környezetszennyezés ellen. Az új szabályozás szerint a naptej bizonyos típusai akár 1 millió forintnak megfelelő bírságot is maguk után vonhatnak, ha valaki tengerparti nemzeti parkban használja őket. A cél: megvédeni a korallzátonyokat a pusztulástól.
Link másolása
Vágólapra másolva!
naptejkorallThaiföld

Naptej miatt súlyos bírságot kaphatnak azok, akik tiltott összetevőket tartalmazó készítményeket használják Thaiföld tengerpartjain. Az új környezetvédelmi szabály értelmében, aki nem „reef-safe” terméket visz magával a vízbe, akár 100 000 bahtot (kb. 10 millió forintot) is fizethet - számol be a Bild.

naptej
A megfelelő naptej kiválasztása mostantól nemcsak egészségügyi, hanem környezetvédelmi kérdés is Thaiföldön
Fotó: Unsplash

Miért veszélyes a naptej a korallokra?

A hagyományos naptejekben található vegyületek, mint például az oxibenzon, oktinoxát, 4-metil-benzilid-kámfor és a butil-parabén, közvetlenül károsítják a tengeri élővilágot. Ezek az anyagok megakadályozzák a korall-lárvák fejlődését, gátolják a szaporodást, és hozzájárulnak a korallfehéredéshez, amely végül a zátonyok pusztulásához vezethet. A hatóságok szerint nem a napozással van a gond, hanem azzal, ami a vízbe kerül, amikor a turisták bemennek fürödni.

Az új rendelet értelmében minden tengeri nemzeti parkban tilos az ilyen összetevőket tartalmazó termékek használata. A kormány ásványi alapú, cink-oxidot tartalmazó naptejeket és „reef-safe” alternatívákat ajánl, amelyek már széles körben elérhetők a helyi üzletekben.

Thaiföld a világ egyik legváltozatosabb korallrégiója: több mint 700 korallfaj és 4000 halfaj él az ország vizeiben. A Similan- és Surin-szigetek, a Phi Phi-szigetek és Koh Tao különösen kedvelt célpontok a búvárok és sznorkelesek körében.
A turizmus azonban komoly terhet ró a természetre – a tömeges látogatottság, a klímaváltozás és a vízszennyezés miatt több korallzátony súlyosan károsodott. A híres Maya-öböl, amelyet Leonardo DiCaprio filmje tett ismertté, évekre bezárt, hogy a természet regenerálódhasson.

A thaiföldi hatóságok helyreállítási programokat indítottak, hogy újraélesszék a korallokat és támogassák a helyi ökoszisztémát. Koh Tao környékén már több önkéntes projekt is zajlik, ahol új korallokat ültetnek és a sérült zátonyokat javítják.

A naptejek fontosságáról az Origo is írt cikket korábban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!