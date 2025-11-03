Valami készül! A NATO vadászgépeket küld Észtországba

A hét folyamán a szövetséges repülőgépek minden nap 10:00 és 22:00 között végeznek gyakorló feladatokat. Lehetőség szerint igyekeznek elkerülni a lakott területeket és az egyéni gazdaságokat, hogy minimalizálják a zajterhelést.

NATO szuperszonikus gépek repülnek az észt légterében

Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU / AFP

A gyakorlatok során előfordulhatnak szuperszonikus repülések is, amelyeket az illetékes polgári légiközlekedési hatósággal egyeztetve, kijelölt magasságokban hajtanak végre. Az összes feladatot Észtország törvényei szerint szervezik, és koordinálják a Transport Department és a Lennuliiklusteeninduse AS hatóságokkal.

A NATO légierői 2004 óta védik a balti országok légterét. A szövetséges vadászgépek a litvániai Šiauliai, valamint az észtországi Ämari bázison állomásoznak. Jelenleg az Ämari légibázison az olasz légierő repülőszázada teljesít szolgálatot - írja a Postimees.