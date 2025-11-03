Itt a NATO vallomása az ukrán háborúról

A NATO katonai bizottságának elnöke, Giuseppe Cavo Dragone admirális kijelentette, hogy a harcok Ukrajnában katonai patthelyzetbe jutottak, és a további vérontás elkerülése érdekében ideje a béke lehetőségéről tárgyalni. „Szinte eljött az idő, hogy leüljünk és beszéljünk, mert ez az értelmetlen vérontás már túl sok életet követelt” – fogalmazott a BBC-nek adott interjúban.

Egy NATO-admirális szerint katonai patthelyzet van Ukrajnában, ideje béketárgyalásokat kezdeni

Dragone hangsúlyozta, hogy a NATO mindaddig támogatja Kijevet, „amíg minden fél le nem ül a tárgyalóasztalhoz, hogy tartós békét teremtsen”. Az admirális szerint a háborús front hónapok óta mozdulatlan, ami arra utal, hogy egyik fél sem képes döntő áttörésre.

„Ez a helyzet figyelmeztetés Európának is: meg kell erősítenünk saját védelmünket, és készen kell állnunk arra, hogy segítséget nyújtsunk Ukrajnának” – tette hozzá.

A NATO új védelmi stratégiát dolgoz ki

A katonai bizottság elnöke szerint a NATO egyik fő prioritása jelenleg a légvédelmi rendszerek fejlesztése. Dragone elárulta, hogy a szövetség keleti határain egy „drónfal” kialakításán dolgoznak, amely néhány hónapon belül megvalósulhat. A projektet a NATO norfolki központja, a Joint Command Transformation vezeti.

Az admirális szerint ez a stratégiai kezdeményezés hosszú távon garantálhatja Európa biztonságát, és megakadályozhatja, hogy a kontinens ismét katonai válságba sodródjon.