Egy orr, ami átírja az evolúció elméletét

A tudósok évtizedeken át hitték, hogy a neandervölgyiek arcformája és felső légútjai kizárólag a jégkorszaki hideghez fejlődtek ki. Most azonban először nyílt lehetőség arra, hogy egy neandervölgyi orr belső anatómiáját részletesen megvizsgálják, és az eredmények minden szakmai várakozást felborítottak – írja a Focus.
Neandervölgyi orr: az Altamura ember mindent átír
Az olaszországi Lamalunga-barlangban talált Altamura ember koponyája az egyetlen olyan neandervölgyi maradvány, amelynek belső orrürege épen fennmaradt.
A 130–172 ezer éves csontvázat 2016 és 2020 között mobil röntgennel és endoszkóppal vizsgálták meg.
A kutatók megállapították, hogy a neandervölgyi orr felépítése szinte teljesen megegyezik a modern emberével: az elülső rész ugyan hosszabb volt, de a hátsó szakasz alig mutatott eltérést.
Ez óriási fordulat, hiszen korábban azt feltételezték, hogy a neandervölgyiek légútjai nagyobbak és speciálisabbak voltak, hogy a jeges levegőt hatékonyabban melegítsék fel. A genetikai kutatások is egy hosszabb orra utaltak, ám a valóság sokkal árnyaltabb.
A légutak nem támasztják alá a klasszikus hidegadaptációs elméletet
Az Altamura ember viszonylag szűk légútjai arra utalnak, hogy a kilégzett levegőből hatékonyan tudták visszanyerni a hőt és a nedvességet — ez akár hideg környezetben is hasznos lehetett.
De egyetlen tulajdonság önmagában nem bizonyítja, hogy a neandervölgyi orr kizárólag jégkorszaki alkalmazkodás eredménye lett volna.
Ráadásul az Altamura ember egy mediterrán jégkorszaki menedékhelyen élt, ahol a klíma hűvös volt ugyan, de nem olyan extrém, mint a klasszikus neandervölgyi élőhelyeken.
A kutatók ezért hangsúlyozzák: nem biztos, hogy minden neandervölgyi orr ugyanúgy működött — a későbbi populációk akár különbözően is fejlődhettek.
Tragédia rejlik a barlang mélyén
Az Altamura ember valószínűleg egy 35 év körüli férfi volt, aki több mint 130 ezer éve beeshetett a szűk járatba, beszorult, és nem tudott kijutni. A testet teljes egészében benőtték az ásványi képződmények, így kivételes módon konzerválódott.
5 érdekesség a neandervölgyiekről
- Külön emberfaj voltak (Homo neanderthalensis)
- Európában és Nyugat-Ázsiában éltek
- Robusztus testfelépítésük ideális volt a kemény környezethez
- 300 ezer évig fennmaradtak
- Átlagosan nagyobb agytérfogatuk volt, mint a modern embernek
