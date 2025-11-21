Megnevezték: ez az ország ellenzi leghevesebben Trump béketervét

A Bild értesülései szerint Németország lett a központi szereplője annak az Európa-szerte egyre szélesebb körű tiltakozásnak, amely Donald Trump amerikai elnök új béketervével szemben szerveződik. A lap berlini forrásai azt mondták, hogy a kancellári hivatal már dolgozik egy alternatív megoldáson, mert az amerikai elképzelés „aggodalmat kelt” a kontinensen. A háttér szerint az európai ellenállás most Berlin irányításával formálódik.

Németország a Trump-féle béketerv fő ellenzője Európában – Bild

Fotó: Harald Tittel / dpa Picture-Alliance/AFP

A beszámolók alapján Friedrich Merz kancellár stábja igyekszik rávenni az Egyesült Államokat arra, hogy értékelje újra a tervet, ugyanis Berlin szerint Ukrajna jelenleg gyengébb pozícióban van, és könnyen nyomás alá helyezhető. A német vezetés úgy látja: a washingtoni koncepció ebben a helyzetben aránytalan terhet ró Kijevre, és Európa biztonsági érdekeit is veszélyezteti.

A szankciók is napirenden vannak, de az európai félelmek nőttek

A Bild forrása szerint a háttérben szankciós nyomás is épül: az Egyesült Államok – Trump jóváhagyásával – a Kongresszussal új büntetőintézkedések elfogadására készül, amelyek az orosz energetikai óriásokat, köztük a Lukoilt és a Rosznyeftet célozzák. Bár Berlin támogatja ezek egy részét, az európai országok körében nő a félelem, hogy Oroszország gazdasága jobban képes ellenállni az amerikai nyomásnak, mint az ukrán.

A német politikai vezetés attól tart, hogy a túl erős amerikai kényszer következménye Ukrajna gyakorlatilag kapitulációja lenne, ami „Oroszország előtti megadásnak is minősülne” – írja a Bild. Ez pedig Berlin szerint közvetlen veszélyt jelentene az egész kontinens stabilitására.

A források szerint Németország a következő hetekben formálisan is bemutathatja saját békejavaslatát, amely – szemben az amerikai tervvel – nem kényszerre, hanem fokozatos politikai és biztonsági garanciákra épülne.

