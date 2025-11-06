Gyerekek szeme láttára szexelt egy pár a repülőn

A 43 éves Trista Reilly és a 42 éves Drew Arnold, akik a hatósági iratok szerint élettársi kapcsolatban élnek Connecticut államban, a gépen ülve élvezték túlzottan egymás társaságát. A nemi aktust egy megdöbbent anyuka észlelte, aki azonnal szólt a személyzetnek. A stewardess ezután odament a párhoz, és maga is meggyőződött a helyzetről, számolt be az elképesztő történetről a Daily Star.
Az említett női utas a két gyermekével utazott, amikor a New York-i JFK repülőtérről történő felszállás során észrevett egy nőt, aki kézzel kényeztette férfi társát.
Észrevették, hogy a két gyerekem figyeli őket, de nem álltak meg. Sőt, a nő ezután orálisan is a párja kedvében járt”
– áll az édesanya hivatalos rendőrségi nyilatkozatában.
A nyílt nemi aktus bűncselekmény
A JetBlue légitársaság gépe Sarasotában landolt, ahol rendőrök várták a botrányhős párt. A helyi seriffhivatal tájékoztatása szerint Reilly és Arnold „obszcén magatartás” miatt került előállításra. Mindkettőjüket a megyei fogdába vitték, de még aznap óvadék nélkül szabadon engedték őket.
Az ügy súlyossága miatt akár 15 év börtön is fenyegette őket, mivel a vádemelés szerint az eset kiskorúak jelenlétében történt – ez az amerikai jog szerint másodfokú szexuális bűncselekménynek számíthat, és akár életre szóló szexuális bűnözői regisztráció is járhatott volna érte.
A botrány október 30-án újra bekerült a hírekbe, amikor a floridai bíróság váratlanul ejtette az összes vádat a pár ellen. Sem a bíróság, sem az ügyészség nem adott magyarázatot arra, miért szűnt meg a büntetőeljárás. A döntés óta a közvélemény felháborodott: sokan úgy érzik, a két utas „megúszta a botrányt”, és nem vonják őket felelősségre azért, amit egy család és a személyzet végignézett.
A légitársaság kitiltotta őket minden járatról
A JetBlue közleményben tudatta, hogy a párnak örökre megtiltották a repülést a társaság gépein. „Ez a viselkedés teljesen elfogadhatatlan, és ellentétes minden biztonsági és etikai szabállyal. Ezek az utasok többé nem szállhatnak fel JetBlue-járatra” – közölte a cég szóvivője.
Az Egyesült Államokban a repülőn történő intim viselkedés – közismertebb nevén a „Mile High Club” – nem illegális, amíg diszkréten történik. Ebben az esetben azonban a hatóságok szerint „nyilvános obszcén viselkedés” történt, ami komoly büntetőjogi kategória.
Hogyan menthet egy kapcsolatot az időzített szex?
Az Origón korábban arról is írtunk, hogy egyre több pár állítja, tudatos tervezéssel megőrizhető az intimitás a hosszú távú kapcsolatokban. Az időzített szex sokak számára segít életben tartani a vágyat és megerősíteni a kapcsolatot. A tudatosan beütemezett együttlétek ráadásul nemcsak a libidót, hanem a szerelmet is erősítik.
Ezek a szexhelyek visznek izgalmat az együttlétekbe
Néhány napja számoltunk be az Origón arról, hogy sok pár szerint a legjobb élmények nem a hálószobában születnek. A szexhelyek témáját a Reddit felhasználói is górcső alá vették, akik őszintén megosztották, hol élték át életük legemlékezetesebb pillanatait.