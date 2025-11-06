Gyerekek szeme láttára szexelt egy pár a repülőn

A 43 éves Trista Reilly és a 42 éves Drew Arnold, akik a hatósági iratok szerint élettársi kapcsolatban élnek Connecticut államban, a gépen ülve élvezték túlzottan egymás társaságát. A nemi aktust egy megdöbbent anyuka észlelte, aki azonnal szólt a személyzetnek. A stewardess ezután odament a párhoz, és maga is meggyőződött a helyzetről, számolt be az elképesztő történetről a Daily Star.

A nemi aktus résztvevőit őrizetbe vette a rendőrség a landolás után, ám a súlyosabb büntetést megúszták

Az említett női utas a két gyermekével utazott, amikor a New York-i JFK repülőtérről történő felszállás során észrevett egy nőt, aki kézzel kényeztette férfi társát.

Észrevették, hogy a két gyerekem figyeli őket, de nem álltak meg. Sőt, a nő ezután orálisan is a párja kedvében járt”

– áll az édesanya hivatalos rendőrségi nyilatkozatában.

A nyílt nemi aktus bűncselekmény

A JetBlue légitársaság gépe Sarasotában landolt, ahol rendőrök várták a botrányhős párt. A helyi seriffhivatal tájékoztatása szerint Reilly és Arnold „obszcén magatartás” miatt került előállításra. Mindkettőjüket a megyei fogdába vitték, de még aznap óvadék nélkül szabadon engedték őket.

Az ügy súlyossága miatt akár 15 év börtön is fenyegette őket, mivel a vádemelés szerint az eset kiskorúak jelenlétében történt – ez az amerikai jog szerint másodfokú szexuális bűncselekménynek számíthat, és akár életre szóló szexuális bűnözői regisztráció is járhatott volna érte.

A botrány október 30-án újra bekerült a hírekbe, amikor a floridai bíróság váratlanul ejtette az összes vádat a pár ellen. Sem a bíróság, sem az ügyészség nem adott magyarázatot arra, miért szűnt meg a büntetőeljárás. A döntés óta a közvélemény felháborodott: sokan úgy érzik, a két utas „megúszta a botrányt”, és nem vonják őket felelősségre azért, amit egy család és a személyzet végignézett.

A légitársaság kitiltotta őket minden járatról

A JetBlue közleményben tudatta, hogy a párnak örökre megtiltották a repülést a társaság gépein. „Ez a viselkedés teljesen elfogadhatatlan, és ellentétes minden biztonsági és etikai szabállyal. Ezek az utasok többé nem szállhatnak fel JetBlue-járatra” – közölte a cég szóvivője.

Az Egyesült Államokban a repülőn történő intim viselkedés – közismertebb nevén a „Mile High Club” – nem illegális, amíg diszkréten történik. Ebben az esetben azonban a hatóságok szerint „nyilvános obszcén viselkedés” történt, ami komoly büntetőjogi kategória.