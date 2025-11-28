Borzalmas eset: kiskorú lányokat csalt csapdába az online térben, majd megerőszakolta őket

Egy 21 éves plymouth-i férfit, Jack Westlake-et kilenc év börtönre ítélték, miután a bíróság bűnösnek találta négy, 16 év alatti lány ellen elkövetett nemi erőszak és szexuális visszaélés ügyében - tájékoztat a The Sun.

A bíróság szerint a nemi erőszakot megelőzően az elkövető az online térben kereste fel áldozatait - Képünk illusztráció

Fotó: ROBIN UTRECHT / ANP MAG

A férfi nyolc vádpontban állt bíróság elé, amelyek 2021 és 2022 között zajlott esetekhez kapcsolódtak. A vizsgálatok szerint Jack Westlake több alkalommal is közösségi médián keresztül vette fel a kapcsolatot a fiatal lányokkal, majd félreeső helyekre csalta őket, ahol visszaélt helyzetükkel. A bíróság megállapította, hogy a férfi tudatosan célzott meg nagyon fiatal, kiszolgáltatott korosztályt.

A Plymouth Crown Court ítélethirdetésén Matthew Turner bíró hangsúlyozta, hogy a cselekmények hosszú távú érzelmi és pszichés károkat okoztak az érintettekben. Az egyik lány a történtek következtében teherbe esett, és emiatt terhességmegszakítást kellett végrehajtani nála; áldozatvédelmi nyilatkozatában arról beszélt, hogy a történtek után elveszítette családja bizalmát, étkezési nehézségei alakultak ki, és iskolai teljesítménye is jelentősen romlott.

Man got girl, 14, pregnant after raping victims as she was forced to abort babyhttps://t.co/591PGddIxd pic.twitter.com/XQCKI32aVf — Daily Star (@dailystar) November 28, 2025

A nemi erőszak ügyében döntő szerepe volt a vádlott előéletének is

A bíróság az ítélet során figyelembe vette Jack Westlake életkörülményeit is: instabil gyermekkor, nevelőszülői elhelyezés, tanulási nehézségek és korai diagnózisok (autizmus spektrumzavar és ADHD). A bíró ugyanakkor jelezte, hogy mindezek nem mentik fel tettei alól, és a társadalom védelme érdekében „hosszú, meghatározott időtartamú” szabadságvesztés kiszabása indokolt.

A bíró külön kiemelte, hogy az ügy egyik legfontosabb tanulsága az, hogy a fiatalok online térben való biztonsága kiemelt jelentőségű. A történtek azt mutatják, milyen könnyen kialakulhatnak veszélyes helyzetek, ha egy fiatal kiszolgáltatott személy rosszindulatú emberrel kerül kapcsolatba.

