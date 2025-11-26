Óriási változás jön: megemelik a nemzeti parkok belépődíjait a turisták számára

Hírlevél

2026-tól jelentősen megemelkednek a belépési díjak az amerikai nemzeti park területére érkező külföldi látogatók számára. A nemzeti park rendszerét érintő új szabályozás célja, hogy az amerikai állampolgárok kedvezőbb feltételek mellett élvezhessék az ország természeti kincseit.
Az Egyesült Államok belügyminisztériuma bejelentette: 2026-tól minden külföldi turistának 100 dolláros pótdíjat kell fizetnie a 11 legnépszerűbb amerikai nemzeti park belépőjegyén felül. A változtatás része annak a kormányzati törekvésnek, amelynek célja, hogy a nemzeti park látogatása továbbra is megfizethető maradjon az amerikai családok számára, miközben a külföldről érkező turisták nagyobb részt vállalnak a fenntartási költségekből – tájékoztat a BBC.

nemzeti park - Hovercraft parked in front of a pontoon and American flag on lotus flowers growing in the marshes at Everglades Safari Park in Everglades Park in Miami, Florida, United States of America (USA) on August 5, 2025. (Photo by Jc Milhet / Hans Lucas via AFP)
A legnépszerűbb célpontok között szerepel a floridai Everglades nemzeti park. 
Fotó: JC MILHET / Hans Lucas /AFP

Jelentős díjemelés a nemzeti park külföldi látogatóinak

Az új szabály szerint a nem amerikai állampolgárok nemcsak egyszeri 100 dolláros pótdíjat, hanem a korábbinál jóval drágább éves bérletet is fizetnek majd: 250 dollárnál is többet az eddigi 80 helyett. Az amerikai állampolgárok és a letelepedett lakosok megőrzik a kedvezményes, 80 dolláros éves belépőt. A belügyminisztérium közlése szerint ezzel biztosítják, hogy

„az amerikai adófizetők továbbra is kedvező áron élvezhessék a nemzeti parkok szépségeit”.

Új rendszer és fejlesztések 2026-tól

A díjemelés mellett új online foglalási rendszer is elindul, amely gyorsabb és kényelmesebb belépést ígér a népszerű parkokba. Emellett könnyített hozzáférést kapnak a motoros turisták is. A minisztérium nyolc ingyenes, csak amerikai lakosoknak szóló „hazafias napot” is bevezet – köztük a Memorial Dayt és a Függetlenség Napját.

Rekordlátogatottság a legnépszerűbb amerikai nemzeti parkokban

Az intézkedés hátterében az áll, hogy az amerikai nemzeti park látogatottsága új csúcsokat döntött: 2024-ben 331 millió látogató járt a parkokban. A legnépszerűbb célpontok között szerepel a floridai Everglades, a kaliforniai Yosemite és a Colorado állambeli Rocky Mountains Nemzeti Park.

