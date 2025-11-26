Óriási változás jön: megemelik a nemzeti parkok belépődíjait a turisták számára

Az Egyesült Államok belügyminisztériuma bejelentette: 2026-tól minden külföldi turistának 100 dolláros pótdíjat kell fizetnie a 11 legnépszerűbb amerikai nemzeti park belépőjegyén felül. A változtatás része annak a kormányzati törekvésnek, amelynek célja, hogy a nemzeti park látogatása továbbra is megfizethető maradjon az amerikai családok számára, miközben a külföldről érkező turisták nagyobb részt vállalnak a fenntartási költségekből – tájékoztat a BBC.

A legnépszerűbb célpontok között szerepel a floridai Everglades nemzeti park.

Fotó: JC MILHET / Hans Lucas /AFP

Jelentős díjemelés a nemzeti park külföldi látogatóinak

Az új szabály szerint a nem amerikai állampolgárok nemcsak egyszeri 100 dolláros pótdíjat, hanem a korábbinál jóval drágább éves bérletet is fizetnek majd: 250 dollárnál is többet az eddigi 80 helyett. Az amerikai állampolgárok és a letelepedett lakosok megőrzik a kedvezményes, 80 dolláros éves belépőt. A belügyminisztérium közlése szerint ezzel biztosítják, hogy

„az amerikai adófizetők továbbra is kedvező áron élvezhessék a nemzeti parkok szépségeit”.

Új rendszer és fejlesztések 2026-tól

A díjemelés mellett új online foglalási rendszer is elindul, amely gyorsabb és kényelmesebb belépést ígér a népszerű parkokba. Emellett könnyített hozzáférést kapnak a motoros turisták is. A minisztérium nyolc ingyenes, csak amerikai lakosoknak szóló „hazafias napot” is bevezet – köztük a Memorial Dayt és a Függetlenség Napját.

Rekordlátogatottság a legnépszerűbb amerikai nemzeti parkokban

Az intézkedés hátterében az áll, hogy az amerikai nemzeti park látogatottsága új csúcsokat döntött: 2024-ben 331 millió látogató járt a parkokban. A legnépszerűbb célpontok között szerepel a floridai Everglades, a kaliforniai Yosemite és a Colorado állambeli Rocky Mountains Nemzeti Park.

