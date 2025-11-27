Leállt a Netflix szolgáltatása: a rajongók kiborultak

A felhasználók csalódottan tapasztalták, hogy nem tudják elindítani a részeket, annak ellenére, hogy hónapok óta készültek a premierre. A rövid, de bosszantó kimaradás miatt a közösségi médiát elárasztották a bejegyzések, amelyekben a nézők a Netflix leterheltségét és felkészületlenségét kritizálták – írja a Daily Mail.

A Netflix nehezen bírta a terhelést.

Fotó: Unsplash

A Netflix megadta magát

Sokan poénokkal próbálták oldani a helyzetet, mások viszont dühösen jelezték, hogy épp a legfontosabb pillanatban omlott össze a szolgáltatás. Nem ez volt az első alkalom, hogy a sorozat premierje túlterheli a rendszert, hiszen a negyedik évad megjelenésekor is hasonló incidens történt.

Bár a mostani leállás mindössze három percig tartott, sok rajongót így is sikerült felbosszantania.

Többen arról számoltak be, hogy csak az első epizód nem működött, miközben a többi rendben betöltött. A sorozat szereplői és alkotói közben interjúkban meséltek arról, milyen érzelmes számukra a végső évad készítése. Millie Bobby Brown és Noah Schnapp is hangsúlyozták, milyen nehéz volt lezárniuk a gyerekkorukat végigkísérő élményt. A Duffer testvérek úgy fogalmaztak, hogy a forgatás utolsó hete tele volt búcsúzásokkal, mivel sorra fejezték be jeleneteiket a szereplők. A készítők szerint fontos volt, hogy minden karakter története méltó lezárást kapjon, még akkor is, ha ez nem mindig egyezik a rajongók elvárásaival.

Az ötödik évad első négy epizódja már elérhető,

a további három rész pedig karácsonykor és szilveszterkor érkezik a platformra.

A Stranger Things sztárjai: Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin és Noah Schnapp.

Fotó: Annette Riedl / DPA

Linda Hamilton nagy visszatérése a Stranger Things fináléjában

Linda Hamilton, aki korábban ikonikus akciószerepeiről volt ismert, most a Stranger Things ötödik – egyben befejező – évadában vállalt szerepet, és komolyan felkészült a forgatásra: rendszeres edzéssel és fizikoterápiával tartotta karban magát. Bár már elmúlt hatvan, Hamilton nem kergeti a fiatalság ideálját, de lelkesedése miatt örömmel vágott bele a színészi feladatba.

Meleg csók a Stranger Things 5-ben?

Egy kiszivárgott forgatási fotó alapján az is felröppent, hogy a Stranger Things ötödik évadábanWill Byers és Mike Wheeler megcsókolták egymást, ami komoly vihart kavar a rajongótáborban. A hírek és képek sokakat felháborítottak, mert szerintük ez a „woke kultúra” erőltetett beavatkozása a sorozatba. Ha bebizonyosodik, hogy az epizódban valóban benne lesz a csók, az feltehetően az 5. évad egyik legvitatottabb fordulata lesz.