Történelmi New York-i választás: muszlim polgármestert választottak

Zohran Mamdani neve mostantól örökre bekerül a történelembe, és nem csak azért, mert megnyerte a legutóbbi New York-i választás történetébe. A 34 éves muszlim politikus, aki demokrata szocialistaként indult, a szavazatok 50,4 százalékát szerezte meg, ezzel maga mögé utasítva Andrew Cuomót, a korábbi kormányzót, és Curtis Sliwát, a republikánus jelöltet.

Zohran Mamdani nyerte a New York-i választásokat Fotó: ANGELINA KATSANIS / AFP

Muszlim demorata nyerte a New York-i polgármester választást

Mamdani egyben New York első muzulmán vallású polgármestere, valamint az Egyesült Államok egyik legfiatalabb nagyvárosi vezetője lett. A polgármester választás eredménye politikai fordulópontot jelent az amerikai nagyvárosok történetében.

A keddi New York-i választás eredménye új fejezetet nyitott az amerikai politikában. Zohran Mamdani, a muszlim New York-i polgármester, több mint egymillió szavazatot kapott, míg a független Andrew Cuomo 854 ezer voksot szerzett, ami 41,6 százalékos eredményt jelentett. Curtis Sliwa republikánus jelölt a harmadik helyen végzett, 7 százalékos támogatottsággal – írja a a CNN.

Botrányt okozott a muszlim polgármester

