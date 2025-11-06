Felrobbant egy autó — hét tűzoltó kórházban, lángtenger borította be az utcát – videó

Súlyos baleset rázta meg szerdán este New York Bronx negyedét: egy parkoló autó hirtelen felrobbant, miközben a tűzoltók egy tűzesethez vonultak ki. A New York-i robbanás olyan erejű volt, hogy pillanatok alatt lángba borult az egész utca — a tűzoltók közül heten megsérültek, közülük hárman súlyosan, égési sérüléseket szenvedtek – írja a NewYork Post.

A New York-i robbanás után a Bronx utcáit lángok és sűrű füst borította be.Fotó:Illusztráció/Unplash

Lángtenger az éjszakában — a New York-i robbanás fénybe borította a Bronxot

A hatóságok szerint a detonáció 19:06 körül történt az Intervale Avenue és a Kelly Street között, Longwood városrészben. Az esetről készült videón jól látható, ahogy a lángok és a füstfelhő szinte nappali fényt vetnek az éjszakába.

„Rengeteg szemét és törmelék égett a járdán, több autó is lángra kapott, majd egy óriási robbanás történt, tűzgolyó csapott fel” — nyilatkozta John Esposito, az FDNY tűzoltóság vezetője.

🚨#BREAKING: A Vehicle has caused a large explosion injuring multiple firefighters



📌#Bronx | #NewYork



At this time Emergency crews are responding to an incident in the Bronx, New York, after a vehicle exploded that left multiple firefighters injured. Witnesses described… pic.twitter.com/EbGGyJTDAn — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 6, 2025

Három tűzoltót a Jacobi Kórházba szállítottak súlyos égési sérülésekkel, négyen kisebb sérülésekkel kerültek ellátásra. Ötük keze és arca égett meg, de állapotuk stabil.

Sheldon Temperman, a Jacobi Kórház orvosa elmondta: „Aggódom, amíg mindannyian haza nem térnek, de jó esély van a teljes felépülésükre. Egy lángfal borította be őket, de azonnal egymásért kezdtek aggódni — ezért nevezik őket New York legjobbjainak.”

A tüzet 20:19-re sikerült megfékezni. A helyszínen készült képek alapján a robbanásban teljesen kiégett az autó, és az utca is vastag koromréteggel borítódott. Gyalogos sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.

A tűzeset okát a veszélyes anyagokra specializálódott egység, a Tűzvizsgálati Iroda és a Tűzmegelőzési Hivatal közösen vizsgálja. A nyomozás folyamatban van.

