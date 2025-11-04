Hírlevél

Rendkívüli

Fehérorosz katonák indulhatnak Ukrajnába! Lukasenko üzent a világnak

Tragédia

Óriás lódarázs ölt meg egy apát és annak fiát

Donald Trump

Nicki Minaj számmal pörgették fel Donald Trumpot, az énekesnő nem tudta szó nélkül hagyni

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Nicki Minaj ismét bebizonyította, hogy ő a popvilág egyik legnagyobb botrányhőse. A világsztár most Donald Trumppal került középpontba, miután az amerikai elnök egy TikTok-videóban szerepelt Nicki Minaj egyik híres dalával.
Donald TrumpTikTokNicki Minajénekesnő

Nicki Minaj ismét a figyelem középpontjába került – ezúttal nem egy új dal miatt, hanem mert Donald Trump amerikai elnök egy TikTok-videó főszereplője lett – ahol az énekesnő dala volt az aláfestés – írja a TMZ. 

ATLANTA, GEORGIA - DECEMBER 14: Nicki Minaj performs onstage during iHeartRadio Power 96.1's Jingle Ball 2023 at State Farm Arena on December 14, 2023 in Atlanta, Georgia. Derek White/Getty Images for iHeartRadio/AFP (Photo by Derek White / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Nicki Minaj Fotó: DEREK WHITE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A rapper nem tudta szó nélkül hagyni a Fehér Ház által közzétett remixet. A popikon teljesen odavan attól, hogy Donald Trump és felesége, Melania egy TikTok-videóban táncolnak az „Beez In The Trap” című slágerének remixére. 

Ez elég hihetetlen. Köszönöm

– kommentelt az énekesnő. 

A videóban Trump nyilvános fellépései és Melania elegáns pillanatai váltakoznak, miközben megszólal Nicki Minaj ikonikus rapbetétje. 

@whitehouse

The best to ever do it 🇺🇸

♬ original sound - The White House

Nicki Minaj ledobta a textilt

A 41 éves rappernő legutóbb azzal hívta fel magára a figyelmet, amikor turnéja közben letartóztatták az amszterdami Schipol repülőtéren drogcsempészet gyanújával. Nicki Minaj azóta tartózkodik a hasonló kínos helyzetektől, és úgy tűnik, hogy rajongói sem fordultak el tőle az eset után. Most meztelen mellekkel mondott köszönetet követőinek a közösségi oldalán.

Börtönben volt Nicki Minaj

Rajongóit sokkolta a hír, hogy Nicki Minaj börtönben töltött órákat, és emiatt maradt el a fellépése tavasszal. A rappernőt azzal vádolták meg a holland repülőtéren, hogy könnyű drog van a birtokában, ezért megkérték, hogy fáradjon velük a rendőrségre. 

 

