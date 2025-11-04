Nicki Minaj számmal pörgették fel Donald Trumpot, az énekesnő nem tudta szó nélkül hagyni

Nicki Minaj ismét a figyelem középpontjába került – ezúttal nem egy új dal miatt, hanem mert Donald Trump amerikai elnök egy TikTok-videó főszereplője lett – ahol az énekesnő dala volt az aláfestés – írja a TMZ.

Nicki Minaj Fotó: DEREK WHITE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A rapper nem tudta szó nélkül hagyni a Fehér Ház által közzétett remixet. A popikon teljesen odavan attól, hogy Donald Trump és felesége, Melania egy TikTok-videóban táncolnak az „Beez In The Trap” című slágerének remixére.

Ez elég hihetetlen. Köszönöm

– kommentelt az énekesnő.

A videóban Trump nyilvános fellépései és Melania elegáns pillanatai váltakoznak, miközben megszólal Nicki Minaj ikonikus rapbetétje.

Nicki Minaj ledobta a textilt

A 41 éves rappernő legutóbb azzal hívta fel magára a figyelmet, amikor turnéja közben letartóztatták az amszterdami Schipol repülőtéren drogcsempészet gyanújával. Nicki Minaj azóta tartózkodik a hasonló kínos helyzetektől, és úgy tűnik, hogy rajongói sem fordultak el tőle az eset után. Most meztelen mellekkel mondott köszönetet követőinek a közösségi oldalán.

Börtönben volt Nicki Minaj

Rajongóit sokkolta a hír, hogy Nicki Minaj börtönben töltött órákat, és emiatt maradt el a fellépése tavasszal. A rappernőt azzal vádolták meg a holland repülőtéren, hogy könnyű drog van a birtokában, ezért megkérték, hogy fáradjon velük a rendőrségre.