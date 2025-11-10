Francia botrány: három hét börtön után szabadlábra helyezik Nicolas Sarkozyt

A párizsi bíróság szeptember 25-én ítélte el Nicolas Sarkozyt ötéves börtönbüntetésre, amiért a vádak szerint 2007-es elnökválasztási kampányát líbiai forrásokból finanszírozta.

Kevesebb mint három hét után szabadlábra helyezik Nicolas Sarkozyt, miután a bíróság engedélyezte, hogy bírói felügyelet mellett elhagyja a párizsi La Santé börtönt.

Az ügyészség szerint a pénzek Moammer Kadhafi rezsimjéből származtak, és azokat a kampányban illegálisan használták fel. Sarkozy mindvégig tagadta a vádakat, és azt állította: „soha nem kértem és nem fogadtam el pénzt Líbiától”.

Október 21-én, alig néhány nappal a jogerős ítélet után, börtönbe vonult, majd azonnal kérte korai szabadlábra helyezését – írja a NY Post.

Hogyan zajlott Nicolas Sarkozy meghallgatása?

A 70 éves exelnök videókapcsolaton keresztül szólalt meg a bíróságon.

Soha nem gondoltam volna, hogy 70 évesen börtönbe kerülök. Ez a próbatétel rám lett kényszerítve, és végigéltem. Nehéz volt, nagyon nehéz

– mondta Nicolas Sarkozy.

A volt francia elnök köszönetet mondott a börtön dolgozóinak, akik szerinte „emberek maradtak ebben a rémálomban is”. A tárgyaláson felesége, a modellből lett énekesnő Carla Bruni-Sarkozy és két fia is jelen volt.

A bíróság kimondta: Sarkozy nem hagyhatja el Franciaországot, és nem tarthat kapcsolatot a per tanúival vagy vádlott-társaival. Az ügy másodfokú tárgyalása várhatóan tavasszal folytatódik.

Milyen ügyek várnak még Nicolas Sarkozyre?

A volt elnök ellen több eljárás is folyamatban van. November 26-án várható döntés a 2012-es újraválasztási kampány illegális finanszírozási ügyében, miközben a líbiai pénzekkel kapcsolatos tanúbefolyásolási vizsgálat is tart.

Sarkozyt 2023-ban már elítélték korrupció és befolyással való visszaélés miatt, miután megpróbált megvesztegetni egy bírót, hogy bizalmas információkat szerezzen egy ellene folyó eljárásból. Az ítéletet Franciaország legfelsőbb bírósága is helyben hagyta.

Sarkozy: „Soha nem fogok bevallani olyat, amit nem tettem”

A volt elnök tagadja, hogy bármilyen illegális finanszírozásban részt vett volna, és „politikai boszorkányüldözésnek” nevezte az eljárást.

